Neue Denkmalsatzung für Olpe steht vor dem Aus

Die von der Stadt Olpe geplante erweiterte Denkmalbereichssatzung steht offenbar vor dem Aus.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Nachdem UCW, SPD, die neue Offene Liste Olpe (OLO) und Grüne signalisiert haben, der neuen Satzung ihre Zustimmung verweigern zu wollen, erklärte auch CDU-Fraktionssprecher Carsten Sieg auf Anfrage unserer Redaktion, er rechne nicht mehr mit einer tragfähigen Mehrheit in Ausschuss und Stadtrat: „Ich bin der Überzeugung, dass man eine solche Satzung aber nicht mit einer Stimme Mehrheit durchsetzen sollte. So etwas bedarf einer breiten Zustimmung.“ Die CDU-Fraktion werde das Thema allerdings noch beraten. Sieg zu seiner persönlichen Position: „Es soll mir hinterher keiner kommen und beklagen, wenn erhaltenswerte Häuser abgerissen werden. So etwas hätten wir mit der neuen Satzung verhindern können.“

Gegner immer stärker

Die Gegner der neuen Satzung hatten in den vergangenen Tagen immer mehr an politischem Zuspruch gewonnen. SPD und Grüne ließen durchblicken, mit dem bisherigen Satzungsbereich leben zu können, und auch die UCW und die neue dreiköpfige Fraktion Offene Liste Olpe (OLO) signalisieren, die Satzung im Bauausschuss und im Stadtrat (23. und 28. April) abzulehnen.

Kreis Olpe Ausschuss und Rat in der Stadthalle Über den Satzungsentwurf der überarbeiteten Denkmalbereichssatzung soll der Olper Bauausschuss am Donnerstag, 23. April, sowie abschließend der Stadtrat am Dienstag, 28. April, beraten und beschließen. Beide Sitzungen sind öffentlich und sollen in der Stadthalle stattfinden. Die Anzahl der Ausschuss- und Ratsmitglieder wird wegen der Corona-Beschränkungen reduziert, die Mehrheitsverhältnisse bleiben erhalten.

Andreas Zimmermann (UCW): „Wir sind einhellig der Auffassung, dass die Argumente der Satzungsgegner nicht so einfach vom Tisch zu wischen sind.“ Auch das Vorgehen der Stadtverwaltung, eine derart komplizierte und umfangreiche Beschlussvorlage erst drei Tage vor der ersten Sitzung zu verschicken, so Zimmermann, „ist nicht die feine Art.“ Die UCW vertrete die Position, der erhaltenswerte Olper Ortskern solle eher mit Hilfe einer Kombination aus Gestaltungssatzung und Bebauungsplänen geschützt werden.

Eingriff in Eigentumsrecht

Die Offene Liste Olpe sagt ebenfalls Nein: „Die neue Denkmalbereichssatzung stellt einen erheblichen und ...nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsrecht der Grundstückseigentümer dar.“

Die Stadtverwaltung hat für den Bauausschuss und den Rat eine überarbeitete Satzung vorgelegt, die unter Mithilfe zweier Fach-Anwälte erstellt worden ist. Hintergrund: Der erste Entwurf hatte für heftige Kritik unter anderem von betroffenen Bürgern gesorgt, die Immobilien im Bereich des neuen Satzungsbereiches besitzen. Die Verwaltung hat den Entwurf daraufhin wieder eingestampft und will das Verfahren neu aufrollen. Baudezernentin Judith Feldner: „Der Satzungstext ist stark überarbeitet worden. Die Größe des Denkmalbereiches ist aber gleich geblieben.“ Nach einem positiven Beschluss des Rates gebe es erneut die vierwöchige Offenlegung mit der Möglichkeit, Einwände zu erheben. Grund für das neue Verfahren seien formelle Schwächen des alten Satzungstextes gewesen: „Wir haben uns jetzt konsequent an den Begrifflichkeiten des Denkmalschutzgesetzes orientiert.“ Feldner machte noch einmal klar, dass die Liste der Häuser, die als prüfwürdig eingestuft würden, nur zum Anhang der neuen Satzung gehöre, nicht aber zur Satzung selbst. Ob diese Häuser irgendwann tatsächlich auf ihre Denkmalwürdigkeit geprüft würden, werde durch die Satzung nicht vorgeschrieben.

Überrumplungstaktik

Die „Freunde der Kreisstadt Olpe“, eine Gruppe von rund 70 protestierenden Bürgern, finden in einer Rundmail an alle Mitstreiter deutliche Worte. Unter anderem heißt es dort: „Mit einer Überrumplungstaktik will die Verwaltung der Stadt Olpe im Windschatten der Corona-Krise und gestützt von Teilen der Olper Kommunalpolitik die neue Denkmalbereichssatzung durchsetzen.“