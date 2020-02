Neuer Standort für Wendener Schule und Bad an der Bergstraße

„Wir haben lange zusammen gesessen, uns Gedanken gemacht und das ganzheitlich betrachtet. Wir wollen es anpacken und eine eigene Vision nach vorne bringen“, sagt Bernd Eichert, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Wenden, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die „Vision“ ist eine Verlagerung des Grundschulstandorts vom Westerberg hin zu einem neuen Standort oberhalb des Kreisels an der Bergstraße in Richtung der Agatha Kapelle. Es ist das Wiesengelände rechts am Ortsausgang von Wenden in Richtung Ottfingen. Bereits vor Jahren hatte CDU-Fraktionschef Martin Solbach die Idee. „Das haben wir vom Gemeindeunionsvorstand jetzt aufgenommen“, sagt Eichert.

Wenn die Zahlen des beauftragten Büros Löttgen vorliegen und höhere Investitionskosten und Modernisierungsmaßnahmen am Westerberg nötig seien, soll dieser neue Standort untersucht werden. In einem Prüfantrag hat Eichert die CDU-Fraktion aufgefordert, diese Variante in die Überlegungen mit ein zu beziehen. Zudem soll auch eine Verlagerung der Turnhalle und des Lehrschwimmbeckens an diesen Standort untersucht werden.

Wirtschaftlichkeit prüfen

„Das Schulgebäude am Westerberg ist alt. Es muss etwas gemacht werden. Irgendwo ist aber eine Grenze: Was ist noch wirtschaftlich? Es ging darum, eine Idee zu entwickeln, wenn die Kosten am alten Standort zu hoch sind“, erläutert Bernd Eichert. Entgegen früherer Prognosen seien die tatsächlichen Schülerzahlen jetzt höher, so dass das Raumangebot enger wird. „Die Anforderungen an die Schulgebäude werden durch die Gesetzgebung und veränderte Bedürfnisse wie verpflichtenden Ganztag, Inklusion und Digitalisierung steigen. Dies erfordert in den Altgebäuden bauliche Veränderungen, die sich als schwierig erweisen können oder nur mit hohem finanziellem Aufwand zu realisieren sind. In einem Neubau wären diese Anforderungen der neuen Gesetzgebung einfacher zu erreichen“, heißt es im Antrag.

Kreis Olpe Fördermöglichkeiten prüfen Die Begutachtung soll Aufschluss geben zu den finanziellen und technischen Herausforderungen eines solchen Projektes, heißt es in dem Antrag. In die Finanzierung sollen mögliche Förderungen des Landes und des Bundes einbezogen werden. Gleichzeitig soll eine Terminplanung vorgelegt werden.

„Erster Schritt ist jetzt aber, dass wir verlässliche Schülerzahlen brauchen. Das ist das Wichtigste für unsere Entscheidung. Da baut alles drauf auf. Erst dann kann man ein Raumprogramm starten“, betont der CDU-Chef. Im Ausschuss Bildung und Soziales sollen die aktuellen Schülerzahlen im März auf den Tisch kommen.

Wohnbebauung am Westerberg

Anhand des Bauindexes habe sich der Gemeindeunionsvorstand schon einmal einen Kostenüberblick verschafft. So würde der Bau einer zweizügigen Grundschule am Standort an der Bergstraße auf 2.500 bis 3.500 Quadratmetern etwa 6,7 Millionen Euro kosten. Die Kosten für eine neue Turnhalle werden auf 1,2 Millionen Euro und für ein Lehrschwimmbecken auf etwa vier Millionen Euro geschätzt. Auch für die Folgenutzung des dann frei werdenden 1,2 Hektar großen Grundschulgeländes am Westerberg hat sich die CDU Gedanken gemacht. „Das könnte bebaut werden“, mein Eichert.

„Wir wollen etwas schaffen, damit die Kinder nach wie vor Schwimmen lernen können“, so der Vorsitzende der Gemeindeunion: „Das soll kein Riesenhallenbad sein, sondern ein kleines Lehrschwimmbecken, um die Folgekosten gering zu halten. Der Betrieb des Bades würde sich nicht wesentlich ändern.“

Zweiter Kulturstandort

Die von der UWG geforderte Standortverlegung ans Schulzentrum halte die Union aber nicht für zielführend, betont Eichert: „Es gibt jetzt schon Proteste der Anlieger wegen des starken Fahrverkehrs. Wir wollen dort keinen Hotspot schaffen.“ Die CDU wolle auch keine Vermischung von Primär- und Sekundarstufen aufgrund der großen Altersunterschiede der Schüler.

Mit in die Prüfung des neuen Standorts soll laut Eichert die Überlegung einfließen, einen neuen zweiten Kulturstandort zu etablieren: „Der Vorteil wäre, dass sich der bauliche Raumbedarf der Gesamtschule nicht weiter erhöht. An Grundschulen findet ein vergleichbarer Abendbetrieb nicht statt. Die Erreichbarkeit wäre an der oberen Bergstraße noch besser, da dieser Standort von zwei Seiten erreicht werden kann. Fußläufig würde es für den Wendener Bürger keinen großen Unterschied zum jetzigen Standort machen.“

Jetzt folge die weitere Beratung in der Fraktion, so Bernd Eichert, der unterstreicht: „Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder populistische Diskussionen gibt und sachlich argumentiert wird. Alles andere würde der ganzen Sache nur schaden.“