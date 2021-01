Neues Baugebiet: In Hünsborn entstehen 35 Häuser

An der Wahre in Hünsborn sollen 35 Häuser entstehen. Das neue Baugebiet liegt an der Siegener Straße am Ortsausgang von Hünsborn in Richtung Oberholzklau.

Hünsborn. Am Ortsrand von Hünsborn ist ein 3,4 Hektar großes Baugebiet ausgewiesen worden, das größte in Wenden seit langem. Wann die Bagger anrücken.

3183 Einwohner leben im zweitgrößten Ort der Gemeinde Wenden. Doch es werden schon bald mehr. Hünsborn wächst. An der Wahre entsteht ein Neubaugebiet mit 35 Häusern. Das teilte Markus Hohmann, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung bei der Gemeinde Wenden, auf Anfrage unserer Redaktion mit. Im Frühjahr dieses Jahres sollen die Bagger anrollen.

Es handelt sich um ein Gebiet von insgesamt 3,4 Hektar. „Davon sind 4000 Quadratmeter Waldsaumgestaltung, etwa 6700 Quadratmeter Verkehrsflächen und etwa 23.400 Quadratmeter Wohnbaufläche“, erläuterte Hohmann. So ein großes Baugebiet ist schon seit Jahren nicht mehr in der Gemeinde Wenden umgesetzt worden. Das Areal liegt an der Siegener Straße am Ortsausgang von Hünsborn in Richtung Oberholzklau.

Zur Vorgeschichte: Bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans hat die Bezirksregierung einen Wohnbauflächenbedarf für Hünsborn errechnet. Da es zahlreiche Nachfragen für Bauplätze gibt, sollte kurzfristig die planungsrechtliche Voraussetzung für ein Wohngebiet im Südosten von Hünsborn realisiert werden. Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Wenden am östlichen Ortsrand bereits die Voraussetzungen für den Bau einer Seniorenwohnanlage geschaffen. Während dieser Planung wurde bereits die Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 63 festgelegt. Bereits am 18. August 2017 hatte ein privater Investor einen Bauantrag für das Projekt der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) gestellt. Nach einer Umplanung ist jetzt als Kern des neuen Nutzungskonzeptes die Einrichtung von Tagespflegeplätzen im Erdgeschoss des Gebäudes geplant. Zudem sollen dort zusätzlich vier Seniorenwohnungen untergebracht werden, darüber hinaus acht weitere im Obergeschoss.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Verkehrszunahme auf der Siegener Straße bewältigen zu können, ist in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW die Errichtung eines Kreisverkehrs vorgesehen. Über diesen wird auch das Baugebiet erschlossen. Entstehen soll der Kreisel auf der Siegener Straße, etwa zwischen der Autowerkstatt Schmidt und dem Einkaufszentrum. Neben diesem Kreisel sollen laut Markus Hohmann plangebietsintern im nördlichen Bereich ein Erschließungsstich und im südlichen Bereich eine Ringerschließung erfolgen.

In dem neuen Baugebiet an der Wahre seien überwiegend Einfamilienhäuser geplant, so der Wendener Baudezernent. Entstehen soll zudem zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten sowie sechs bis 14 Reihenhäuser. Mit den 35 neuen Häusern werden dann bis zu 45 neue Wohneinheiten in Hünsborn geschaffen.

Die im Frühjahr dieses Jahres beginnenden Tiefbauarbeiten würden etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, sagt Hohmann zum weiteren Zeitplan: „Bei mildem Klima und keinen nennenswerten Problemen ist die Bebauung der Fläche dann Mitte 2022 möglich.“ Doch es wird noch mehr Bauland geben in Hünsborn: „Zu einem späteren Zeitpunkt sollen im dritten Bauabschnitt nochmal 12 Häuser entstehen.“