Nina Hoffmann aus Halbhusten: Ein Leben mit Assistenzhund

Nina Hoffmann blickt aus dem Fenster. Sie sieht den Rhein. Die Sonne streichelt sanft über das Wasser. Die Wiese leuchtet im satten Grün. Ein wunderschöner Frühlingstag. Die junge Frau lächelt. Wie viel Glück sie doch hat, diesen Anblick genießen zu können, denkt sie sich. Nur der leere Platz neben ihr lässt sie innehalten. Eigentlich würde dort Emily sitzen. So wie sie es viele Jahre getan hat. Emily, ihre Assistenzhündin, ihre treue Freundin, ihre Weggefährtin. Eigentlich würde sie neben ihrem Rollstuhl wachen. Darauf warten, ihr zu helfen. Eigentlich.

Stillstand kommt nicht infrage

Mittlerweile lebt Nina Hoffmann in Köln. Gebürtig stammt die 35-Jährige aus Halbhusten, hat die Realschule und die Berufsschule in Olpe besucht. Danach hat sie an der Universität in Köln Sozialpädagogik studiert, hat in verschiedenen sozialen Bereichen gearbeitet. Seit 2017 ist sie verrentet. Ihre Krankheit zwingt sie dazu. Nina Hoffmann leidet an progressiver Muskeldystrophie. Das heißt, ihre Muskeln verlieren nach und nach an Kraft. Mittlerweile ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Doch Stillstand kommt für die junge Frau nicht infrage. Nina Hoffmann ist ein sehr positiver Mensch, ist gerne unterwegs, liebt die Fotografie und das Schreiben, das Lachen, das Reisen und hält ihr Leben in einem Blog fest. „Ich nutze alle Freiräume, die mir die Krankheit lässt“, erzählt sie. „Ich mache das Beste aus der Situation und glaube, dass mir das gut gelingt.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Es ist ein schleichender Prozess. Nina Hoffmann ist gerade zwei Jahre alt, als sich in ihrem Körper etwas verändert. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrer vier Jahre älteren Schwester in Halbhusten, als sie Fieber bekommt. Vermutlich aktiviert dieser schwere Infekt die Krankheit, die längst in ihrem Körper schlummert.

Die eigentliche Diagnose kommt wesentlich später. Da ist sie gerade zwölf Jahre alt. Seitdem schwindet nach und nach ihre Kraft. Die Wegstrecken, die sie zurücklegen kann, werden immer kleiner. Fahrrad fahren, Inline skaten kann sie schon als junge Erwachsene nicht mehr. Heute kann sie weder laufen noch selbstständig stehen, ist auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Auch die Arme kann sie nicht mehr bewegen.

Behandlungsmöglichkeiten gibt es nicht. Auch keine Medikamente. Aufhalten lässt sich die Muskelerkrankung nicht. Eine Prognose ist schwierig. Fest steht, die Muskelkraft wird sich weiter abbauen. Jedoch ist mit Hilfe medizinischer Geräte ein langes Leben möglich. Gefährlich sind Nebenerkrankungen. Wie das Coronavirus. „Eine Lungenentzündung wäre für mich sehr wahrscheinlich tödlich“, sagt sie.

Vorfreude auf Hündin Hazel

Nina Hoffmann lebt rund um die Uhr mit persönlicher Assistenz zusammen. „Das sind meine Hände und Füße, die mir helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen“, erklärt sie. „In der Haushaltsführung aber auch in meiner Freizeit.“ Bis September letzten Jahres lebt noch Hündin Emily bei ihr. Die schwarze Labrador-Dame wurde speziell für sie durch den Verein VITA Assistenzhunde e. V. ausgebildet, wo Nina Hoffmann auch ehrenamtlich aktiv ist. An der Uni, im Büro, im Café - Emily war immer da. Sie hat den Lichtschalter für sie gedrückt, den Aufzugsknopf. Sie hat Türen und Schubladen geöffnet. „Mehr als zwölf Jahre waren wir ein unzertrennliches Team“, erzählt sie. „Ohne sie wäre ich sicherlich nicht die starke und unabhängige Frau, die ich heute bin.“ Mit stolzen 14,5 Jahren ist Emily gestorben. Der schwärzeste Tag in Nina Hoffmanns Leben.

Trotz des Schmerzes wird ihr schnell klar, dass sie nicht ohne Assistenzhündin leben möchte. Also bewirbt sie sich erneut bei dem Verein VITA. Und sie hat Glück. So lernt Nina Hoffmann die quirlige Hazel kennen, ebenfalls eine schwarze Labrador-Dame. „Hazel ist ein Wirbelwind“, freut sie sich. „Total lebendig aber auch sehr sensibel. Das passt sehr gut zu mir und meiner Persönlichkeit.“

Noch muss Nina Hoffmann aber warten. Die Zusammenführung kann derzeit wegen des Coronavirus nicht stattfinden. Aber selbst die Vorfreude genießt die 35-Jährige aktuell. Die Vorfreude darauf, bald wieder eine Weggefährtin auf vier Pfoten zu haben. „Die Tiere leisten Unglaubliches“, betont Nina Hoffmann. „Sie sind richtige Eisbrecher, sie vermitteln zwischen Fußgänger und Rollstuhlfahrer. Und wenn morgens ein wedelnder Hund neben einem steht, da kann die Nacht noch so schlecht gewesen sein.“

Der Verein VITA Assistenzhunde e.V. bildet Hunde für körperlich behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus. Die Vermittlung läuft über eine Bewerbung. Der gemeinnützige Verein ist vollständig auf freiwillige Spenden, Fördermitglieder und Sponsoren angewiesen, um die Kosten für die Ausbildung und lebenslange Nachbetreuung der Hunde zu finanzieren. Allein die Ausbildungskosten für einen Assistenzhund belaufen sich auf etwa 25.000 Euro. Um den Verein zu unterstützen hat Nina Hoffmann eine Spendenkampagne mit dem Titel „Mein Glück auf 4 Pfoten - ein Neuanfang mit Hazel?“ auf der Online-Plattform „Gofundme“ ins Leben gerufen. Die Spendenkampagne finden Sie hier. Nina Hoffmann erzählt in einem persönlichen Blog über ihr Leben. Diesen finden Sie im Internet auf der Seite www.rollinginthedeep.de