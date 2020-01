Lennestadt. Der Prozess wegen des Zoffs vor der Diskothek „Big Ben“ in Meggen am 3. März 2019 geht weiter. Es gibt einen weiteren Fortsetzungstermin.

Noch kein Urteil im Messerstich-Prozess von Meggen

Der Messerstich-Prozess von Meggen ist eine harte Nuss für Edgar Tiggemann. Auch am zweiten Verhandlungstag konnte der Lennestädter Amtsrichter noch kein Urteil fällen. „Wir kommen nicht vorwärts“, meinte Tiggemann.

Jetzt gibt es einen weiteren Termin. Fortsetzung ist am 13. Februar, um 9.30 Uhr im Gericht in Grevenbrück. Dann wird der am Donnerstag nicht erschienene Freund, den der Angeklagte als wahren Täter vor Gericht genannt hatte, polizeilich vorgeführt. Kurios: Ebenfalls nicht erschienen war am zweiten Verhandlungstag ein als Zeuge geladener Polizeibeamter. Auch gegen diesen Ordnungshüter verhängte Richter Tiggemann ein Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro oder ersatzweise zwei Tage Haft.

Angeklagter beschuldigt Freund

„Ich habe nichts getan. Ich weiß von nichts“, ließ der angeklagte Syrer erneut über seinen Dolmetscher mitteilen. Laut Anklage soll der 27-Jährige Karnevalssonntag (3. März 2019) aus der Diskothek „Big Ben“ in Meggen geflogen sein, weil er eine Frau belästigt hatte. In der Früh um 5.55 Uhr soll er dann mächtig Randale gemacht, den Inhaber übelst beschimpft und schließlich an der Tür unvermittelt mit einem Messer auf seinen Arm eingestochen haben. Auf dem Heimweg soll er das Messer dann vor Wut in die Motorhaube eines Autos gerammt haben.

Kreis Olpe 917 Euro Schaden Beim Rammen des Messers in die Motorhaube des Autos handelt es sich um eine Sachbeschädigung. Es entstand ein Schaden von 917 Euro. Die Autobesitzerin hat bislang noch nichts erstattet bekommen.

Wo ist denn Ihr Kumpel?“, fragte Richter Tiggemann den Angeklagten. Dieser zuckte mit den Schultern: „Weiß ich nicht.“ Am ersten Verhandlungstag hatte er im Gericht mehrfach auf seinem Smartphone das Bild des Freundes, der damals bei ihm wohnte, gezeigt. Dieser habe die Tat begangen: „Er ist bekannt dafür, dass er viel Unruhe macht. Ich habe kein Problem in diesem Land. Ich bin gekommen, um zu arbeiten.“ Er sei betrunken gewesen und habe geschlafen, als die Polizei ihn abgeholt hätte.

Aussage beim Haftrichter

Zur Frage des Richters, ob der Olper Haftrichter Richard Sondermann nach der Tat beim „Big Ben“ in der Zelle bei der Attendorner Polizei mit ihm gesprochen habe, meinte der Angeklagte: „Weiß nicht.“ Darauf Tiggemann: „Es gibt einen Aktenvermerk. Richter Sondermann haben Sie gesagt, Sie könnten sich an die Auseinandersetzung nicht mehr erinnern, weil Sie betrunken waren. Sie haben ihm aber auch erklärt, dass Sie die Beschädigung am Auto begangen haben. Wie können Sie ein Auto beschädigen, wenn Sie im Bett liegen? Also lügt der Richter?“ Er verstehe schlecht Deutsch und sei aufgeregt gewesen, meinte der Angeklagte: „Die hatten mir Fesseln angelegt.“

Richter Tiggemann kam nicht weiter und ordnete die polizeiliche Vorführung des Freundes des Angeklagten zum Fortsetzungstermin am 13. Februar an. Seine abschließende Frage an Amtsanwältin Müller-Lück war allerdings nur ein Scherz: „Sollen wir beide vorführen? Den Polizisten auch?“