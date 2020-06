Oberelspe: Königspaar vermisst Schützenfest-„Feierbiester“

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen.

Heute: Mario Heller und Elke Deichmann-Heller vom Schützenverein St. Quirinus Oberelspe.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Oberelspe?

Mario Heller: Da es passieren könnte, dass das hier auch meine besten Kumpel im Ort lesen, muss ich hier Antworten: Die Kneipen im Ort! Ansonsten trifft das aber auch auf unsere heimische Terrasse zu…

Elke Deichmann-Heller: Unsere Terrasse mag ich auch sehr gerne. Allerdings mag ich auch die Aussicht vom Kreuzberg auf Oberelspe und das kleine Plateau am Hang hinter unserem Haus ist mir ebenfalls wegen der schönen Aussicht auf Oberelspe sehr lieb.

Wo kann man in Oberelspe am gemütlichsten ein Bier trinken?

Mario Heller: Es gibt in Oberelspe die „Grotte“. Das ist ein gemeinsam in Jugendzeiten hergerichteter kleiner Raum in einer mittig gelegenen Scheune in Oberelspe. Mit Feuerstelle, Stehtisch und den richtigen Leuten, das sind in diesem Fall die Grottenolme…, braucht man eigentlich nicht mehr um richtig gemütlich ein Bier trinken zu können. Und da muss was dran sein, denn schließlich machen wir das seit über 30 Jahren fast jeden Donnerstag im Herbst/Winter/Frühjahr... Allerdings schmeckt ein frisch gezapftes ja meist doch noch etwas besser. Und da kann man in unseren Dorfgasthäusern „Zur Schmiede“ und im „Gasthof Müller“ schon voll auf seine Kosten kommen.

Elke Deichmann-Heller : Siehe Lieblingsort Terrasse… Jedoch stimme ich meinem Mann da zu. Frischgezapft auch gerne mal in unseren Dorfkneipen.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Oberelspe?

Mario Heller: Oberelspe liegt in einem Tal umringt von 4 Bergen. Von jedem hat man eine schöne Aussicht auf unseren Ort. Übrigens: So lange man auf Oberelspe schaut, ist die Aussicht von überall her schön…!

Elke Deichmann-Heller : Die Aussicht hat schon meine Antwort zum Lieblingsplatz beeinflusst. Daher passt das mit den Bergen schon ganz gut…

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Oberelspe der schönste Moment?

Beide: Da wir immer ein sehr ausgelassenes und stimmungsvolles und friedliches Schützenfest feiern, gibt es ganz viele schöne Momente. Am prickelndsten empfinde ich aber den Samstag-Nachmittag, kurz bevor es wirklich langsam losgeht. Die Kanone lockt mit Böllerschüssen, von irgendwoher hört man das Tambourcorps Oberelspe oder den Musikverein aus Bilstein anmarschieren. Dann verbindet sich ein schöner Moment mit ganz viel Vorfreude auf drei wundervolle Tage…

Welches ist das schönste Gebäude in Oberelspe?

Mario Heller: Da gibt es viele. Viele mit liebevoll gestaltete Vorgärten und kleinen Plätzen. Aber: Wir Grottenolme kümmern uns seit zehn Jahren um den Aufbau des Osterfeuers, da es das sonst nicht mehr gegeben hätte. Dazu haben wir eine kleine, sechseckige Hütte gebaut – unser Hexagon. Angefangen mit der eigenen Konstruktion und Platz für eine Feuertonne, ist es eine kleine Hütte geworden, der man kaum zutraut 13 (meist) erwachsenen Männern bei Regen und Kälte Schutz zu geben. Eigentlich ist das keine wirkliche Schönheit, aber wenn man mit Emotionen darauf schaut, irgendwie schon.

In welchem Verein in Oberelspe – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Mehr als 400 Mitglieder 89 Männer kamen am 18. Juli 1935 zusammen, um den Schützenverein Oberelspe zu gründen. Heute gehören dem Verein mehr als 400 Mitglieder an, überwiegend aus Oberelspe und den Nachbarorten Altenvalbert, Burbecke, Elsperhusen und Habbecke.

Mario Heller: Ich bin seit knapp zehn Jahren Geschäftsführer im Schützenverein und habe dadurch einen besonderen Blick auf die anderen Vereine im Ort. Ich bin immer wieder überrascht und begeistert, wie aufopfernd sich die ehrenamtlichen Vereinsführer um Ihren Bereich kümmern. Man glaubt gar nicht wie seriös so ein kleiner Sportverein wie der in Oberelspe geführt wird, oder wie liebevoll sich der SGV um seine Hütte und das Areal drumherum kümmert. Die immer fürsorgliche Truppe der Feuerwehr, das Tambourcorps, das sich um den Karneval im Ort kümmert und sich auch nicht unterkriegen lässt, wenn das Fest mal nicht so läuft und es schwer wird Nachwuchs für den eigenen Verein zu gewinnen. Da gibt es noch viel mehr Vereine und Gruppen in Oberelspe. Bei allen empfinde ich die Stimmung als gut und meist positiv! Die machen schon alle einen verdammt guten Job.

Elke Deichmann-Heller : In meinem Mädelsclub “Leider Geil…!“

Welche Person in Oberelspe hat einen Orden verdient?

Mario Heller: Auch da gibt es viele. ABER: Der Müllers Franz (Franz Müller) hätte einen verdient. Da habe ich sogar schon selber überlegt, ihn für das Bundesverdienstkreuz vorzuschlagen. Erst viele Jahre Offizier (bis zum Ehrenoffizier) im Schützenverein, dann Hallenwart. Als alle dachten, er macht wegen des Alters langsam mal weniger, übernimmt er das Amt des Küsters. Die „Vogelwiese“ hat er in der Schützenfestsaison zu „seinem“ Lied gemacht, was vom ganzen Ort akzeptiert, gelebt und mitgefeiert wird! Über viele Jahre hinweg ist er mit Besen und Eimer durch den Ort gelaufen um ihn sauber und ordentlich zu halten. Braucht ein Verein Hilfe, ist er meist mit seinem kleinen roten Traktor zur Stelle. Immer gut gelaunt und fröhlich. Der Franz ist schon sehr außergewöhnlich!

Elke Deichmann-Heller : Ganz klar mein Mann. Schließlich hat er mich zur Königin gemacht.

Was ist das Schönste am Leben in Oberelspe?

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mario Heller: Es ist schon ruhig hier. Wer das mag, kommt voll auf seine Kosten. Wenn man sich aber bemüht, kann es hier auch sehr lebhaft werden. Ich kann mich gut an die Zeit vor Corona erinnern, als man dachte: „Ein Wochenende ohne Termin wäre mal schön.“ Gefühlt ist das Ewigkeiten her.

Elke Deichmann-Heller : Ja das stimmt, man kann das in Oberelspe schon so hinkriegen, dass einem nicht langweilig wird. Mir gefällt zudem, dass drumherum unendlich viel Natur ist. Viel schöner kann es doch gar nicht sein.

Welches Event in Oberelspe – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Mario Heller: Ganz klar: Karneval in der Schützenhalle oder das Weinfest der Feuerwehr im September. So wie jeder für sich gepolt ist. Ich bin da eher „bipolar“ unterwegs.

Elke Deichmann-Heller: Den Oberelsper Schützenball, der immer im März vom Oberelsper Schützenverein gefeiert wird, um seine Majestäten zu feiern und die Mitglieder zu ehren.

Was ist der größte Makel an Oberelspe?

Beide: Wir haben leider nicht „den einen zentralen Ortsmittelpunkt“, der besonders zur Dorfgemeinschaft beitragen würde. Mal hier etwas, mal da einen Platz, aber mir fehlt da schon mal noch was. Und: Für die Kinder könnte mehr gemacht werden. Einen Bolzplatz, einen Spielplatz mit besonderen Geräten (Abenteuerlicher…), einen kleinen Bikepark, irgendetwas fehlt da schon noch.

Fassen Sie das Leben in Oberelspe in einem Satz zusammen!

Beide: Oberelspe, ein kleiner Ort mit großen Herz und tollem Gemeinschaftsgefühl.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Oberelspe?

Beide: Wie oben schon geschrieben, gibt es da leider nicht so viel. Eher das übliche. Normale (eher langweilige) Spielplätze, den Sportplatz, das war es schon fast… Bis auf: Es gibt den Jugendtreff, der einmal wöchentlich im Pfarrheim die Pforte öffnet. Dass sich da immer noch welche finden, die den am Leben halten ist schon toll. Das bringt die Kinder dann doch schon mal zusammen. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt und würde mir wünschen, dass sich davon alle Kinder angesprochen fühlen. Dadurch erleben doch schon die Kinder, was das Leben auf’m Dorf ausmacht. Gemeinschaft! Am Ende muss dabei rauskommen: „Ich bin ein Dorfkind, und stolz darauf!“

Welche Schlagzeile über Oberelspe möchten Sie gerne einmal lesen?

Mario Heller: „Wir sind Bürgermeister!“ (Zwei gebürtige Oberelsper, beides Kegelbrüder von mir, kandidieren gerade für das Amt des Bürgermeisters in Lennestadt: Dr. Gregor Kaiser für die Grünen und Tobias Puspas für die CDU).

Elke Deichmann-Heller: „Oberelsper Schützen fahren zum 4. Mal in Folge mit über 80 Personen zum Europaschützenfest! Mondsee (A) 2021 wir kommen!“

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Oberelspe ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Mario Heller: Durchgehend geöffnete Kneipen mit 24-Stunden-Happy-Hour, sowie einen schicken Ortsmittelpunkt.

Elke Deichmann-Heller : Eine Umgehungsstraße für Oberelspe bauen.

Beschreiben Sie die Menschen in Oberelspe mit drei Adjektiven!

Mario Heller: Verrückt, lebensfroh, liebenswert.

Elke Deichmann-Heller : Bodenständig, pflichtbewusst und hilfsbereit

Wie werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Mario Heller: Das ist noch unklar und liegt auch etwas daran, was bis dahin wieder zulässig ist. Im Moment ist es fürchterlich brutal, an das Wochenende zu denken, und sich dabei nicht als ein Teil im Kreise der Oberelsper Feierbiester zu sehen. Ich hoffe trotzdem, dass der eine oder andere Tag mit Kopfschmerzen und einem Konterbier beginnen wird.

Elke Deichmann-Heller: Wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen. Ganz spontan, möglichst lustig im Rahmen dessen, was dann erlaubt sein wird.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Mario Heller: Alles wieder auf normal! Eventuell feiern, als seien es sechs Tage!

Elke Deichmann-Heller: Sonnenschein und 25 Grad.

Welches Dorfklischee trifft auf Oberelspe voll zu?

Mario Heller: Wenn Du abends in der Stadt fünf Bier trinkst, bist du Alkoholiker. Auf dem Dorf bist du der Fahrer.

Elke Deichmann-Heller: Ab und zu trifft das ein oder andere leider schon zu. Welches möchte ich jetzt lieber nicht sagen…

Welches Dorfklischee trifft auf Oberelspe überhaupt nicht zu?

Mario Heller: Ich glaube, wir nehmen gerne erstmal jedes Dorfklischee mit Stolz an. Bei einem gemütlichen Bierchen sollte man dann mal darüber reden und schauen ob es Bestand hat. Allgemein glaube ich, sind wir geselliger und zugänglicher als man denkt!

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Mario Heller: Die Stunden nach der Entscheidung am Montag, die in Minuten vorbei waren.

Elke Deichmann-Heller: Es gab schon viele schöne Momente. Besonders angenehm habe ich den Sonntag des Bundesschützenfest in Medebach empfunden.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Beide: Beim Oberelsper Königspaar endet die Regentschaft immer mit dem nächsten Schützenfest als Höhepunkt ein Jahr später. Erst da folgt der große Festzug. Wir glauben beide, dass der Sonntag schon sehr Besonders werden wird.

Was war in Oberelspe vor 20 Jahren besser als heute?

Mario Heller: Der Bierpreis.

Elke Deichmann-Heller: Alles hat seine Zeit.

Was war in Oberelspe vor 20 Jahren schlechter als heute?

Mario Heller: Die Hauptstraße, die ist gerade nämlich ganz neu und die Schützenhalle, die wir erst 2019 recht aufwendig saniert haben.

Wofür lohnt es sich, in Oberelspe zu kämpfen?

Mario Heller: Für Alles! Besonders aber, dass das Verständnis und das Interesse untereinander hoch bleibt. Zwischen Mensch und Mensch, und auch von Verein zu Verein. Es gäbe nichts Schlimmeres als einen unterschwelligen Konflikt, der in seinen Ausmaßen das ganze Dorf einnehmen würde.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Oberelspe am meisten?

Mario Heller: Auf die Oberelsper!

Elke Deichmann-Heller: Aufs Schützenfest 2021.