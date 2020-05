Oberelsper können sich ihr Schützenfest nach Hause holen

Oberelspe. Schützenvereine können bei der WP-Schützenhilfe insgesamt 10.000 Euro gewinnen, dazu frisches Veltins vom Fass. Wie es geht, steht hier:

Wenn es den Begriff „Ganzjahres-Schützenverein“ geben würde, passte er auf die St. Quirinus-Schützen in Oberelspe wie die Faust aufs Auge. Kaum ein Wochenende, in dem die Schützen nicht irgendwas machen, planen oder erfinden. Eigentlich undenkbar, dass die Oberelsper an ihrem Hochfest in der nächsten Woche so rein gar nichts auf die Beine stellen, was irgendwie nach Schützenfest aussieht, klingt oder riecht.

Flagge zeigen

Eben! Deshalb bittet der Verein mit grün-weißen Plakaten in diesen Tagen alle Anwohner im ganzen Kirchspiel „Flagge zu zeigen“ und das Dorf am Schützenfestwochenende Anfang Juni damit zu schmücken. Mehr noch: „Jede gehisste Flagge wird mit einer kleinen Sonntags-Überraschung belohnt“. Dazu sollte jeder am Schützenfestwochenende in seinen Briefkasten schauen. Die Plakataktion im Schützenfest-verrückten Ort reicht aus, um eine Spannung zu erzeugen wie beim Endkampf um die Königskette. Wie die Überraschung aussehen wird, das will Vereins-Geschäftsführer und amtierender König Mario Heller noch nicht verraten, nur so viel. „Es wird eine Überraschung für die ganze Familie sein und die Oberelsper können sich am Sonntag ein Stück Schützenfest nach Hause holen.“ Und nicht so ganz nebenbei will der Verein mit der Aktion die negativen Folgen der Coronakrise zumindest für einen seiner Schützenfest-Partner ein wenig abmildern.

Schützenhilfe gestartet

Die WP sucht weitere gute und kreative Beispiele und hat dafür die Aktion „Schützenhilfe gestartet“. Auf der Seite www.wp-schuetzenhilfe.de können Schützenvereine und Bruderschaften (Vorstand, Kompanien, Jungschützen, Tambourkorps…) aktuelle Aktionen, Ideen und Innovationen für die Zukunft vorstellen. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Eine Abstimmung läuft vom 17. bis 31. August.

Unterschieden werden zwei Kategorien: Kommunikation (aktuelle Aktionen, Vereinsleben, soziales Zusammenleben, …) und Konzept (Wie geht es nach Corona weiter, welche Ideen gibt es für die Zukunft, Innovationen…).

Es gibt insgesamt 10.000 Euro für die Vereine zu gewinnen. Zusätzlich 50 Liter Veltins für Platz eins bis drei. Alle Details auf www.wp-schuetzenhilfe.de.