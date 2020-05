Oberveischede: Lothar Epe und Jan Weiskirch im Interview

Oberveischede. Lothar Epe zieht sich aus dem Stadtrat Olpe zurück. Nun tritt Jan Weiskirch an. Ein Generationenwechsel. Im Interview blicken sie in die Zukunft.

Es ist ein Generationen-Wechsel in Oberveischede. Denn nach 21 Jahren kandidiert Ortsvorsteher Lothar Epe nicht mehr als Direktkandidat für die Stadtverordnetenversammlung. Im Wahlbezirk Oberveischede / Neger tritt Jan Weiskirch an. Mit seinen 24 Jahren ist er der jüngste CDU-Kandidat im Stadtgebiet Olpe (wir berichteten). Wie er sich wohl auf sein neues Amt vorbereitet? Und wird Lothar Epe wohl Ortsvorsteher bleiben?

Herr Epe, wie fühlt es sich denn an, jetzt nicht mehr zu kandidieren?

Lothar Epe: Ich hatte bislang noch gar nicht so das Gefühl, muss ich sagen. Heute wird mir das erste Mal klar, dass meine Zeit im Stadtrat Olpe bald ein Ende hat. Aber es fühlt sich gar nicht schlecht an. Im Gegenteil. Es fühlt sich gut an, weil wir jemanden gefunden haben, der wirklich geeignet ist für das Amt. Und das war uns wichtig.

Aber warum kandidieren Sie nicht noch mal?

Lothar Epe: Da gibt es einige Gründe. Zum einen das Alter. Ich habe gesagt, ich ziehe mich jetzt langsam nach und nach aus meinen Ehrenämtern zurück. Mein erstes Ehrenamt hier im Dorf hatte ich 1975. Damals war ich Vorsitzender der Kolpingsfamilie.

Ortsvorsteher bleiben Sie aber?

Lothar Epe: Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Einen anderen Kandidaten gibt es bisher aber nicht. Sollte das aber der Fall sein, könnte ich mir vorstellen, auch das Ehrenamt niederzulegen.

Herr Weiskirch, wie wäre es? Wollen Sie nicht gleich noch den Ortsvorsteher mit übernehmen?

Jan Weiskirch: Nein, das ist keine Option (lacht). Ich kandidiere jetzt erstmal für die Stadtverordnetenversammlung. Das ist die Herausforderung, die es nun gilt zu meistern. Es ist schließlich ein Amt, das viel Verantwortung mit sich bringt. Darauf möchte ich mich in nächster Zeit konzentrieren. Ich bin ja auch noch in der Feuerwehr aktiv, betreue unter anderem die Jugendfeuerwehr und bin Teil der First Responder Einheit. Und in der Dorfgemeinschaft Oberveischede (DGO) bin ich für die Feuerwehr auch noch vertreten. Ich denke, das würde sonst ein bisschen viel.

Woher kennen Sie sich?

Jan Weiskirch: Wir kennen uns gefühlt schon ewig, aber vor allem durch unsere gemeinsame Aktivität in der Dorfgemeinschaft Oberveischede.

Lothar Epe: Außerdem sind die Weiskirchs eine alte Oberveischeder Familie, da kennt man sich.

Herr Weiskirch, wie bereiten Sie sich jetzt vor auf Ihr Amt?

Jan Weiskirch: Ich bin Mitglied im Vorstand des CDU-Ortsverbandes und nehme an den Vorstandssitzungen teil. Außerdem habe ich Zugang zum Fraktions-Forum bekommen. Im Zuge des Wahlkampfes wird es noch verschiedene Vorbereitungsabende geben, wo wir zurückblicken aber auch in die Zukunft schauen werden, was thematisch ansteht. Außerdem gibt es Online-Seminare für neue Mandatsträger seitens der CDU. Da geht es zum Beispiel um Rechte, Aufgaben und Pflichten, die man hat.

Und Sie unterstützen Ihn dabei, Herr Epe?

Lothar Epe: Natürlich. Immer wenn er Fragen hat, unterstütze ich ihn gern. Er bekommt es ja auch mit schwierigen Themen zu tun. Zum Beispiel die Protestwelle aus dem Negertal seitens der Bürgerinitiative in Richtung der Stadt Olpe. Ich hoffe, dass sich das nicht auf seine Wahl auswirkt. Es gibt ja schließlich eine enge Verbindung zwischen CDU und der Verwaltungsspitze der Stadt Olpe.

Machen Sie sich Sorgen mit Blick auf die Wahl, Herr Weiskirch?

Jan Weiskirch: Nein, große Sorgen mache ich mir eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wahlen ansieht. Wir hoffen natürlich, dass wir ein ähnlich gutes Wahlergebnis erreichen, wie bei der letzten Wahl.

Lothar Epe: Die CDU hatte immer mehr als 50 Prozent der Stimmen. Bei der letzten Wahl hatten wir knapp 80 Prozent. Wobei ich bestimmt 5 Prozent der Stimmen eingebüßt habe, weil ich im Gegensatz zu Jan nie Schützenkönig war (lacht).

Jan Weiskirch: (Lacht) Das wird sich herausstellen, wenn wir jetzt 85 Prozent erreichen.

Glauben Sie, dass es Ihnen schwer fallen wird, die Füße still zu halten?

Lothar Epe: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem bei Themen, die die Schullandschaft betreffen. Zum Beispiel verfügen die Grundschulen der Stadt Olpe bis 2024 über deutlich zu wenig Platz. Gleichzeitig sind die Eingangsklassen (Schulanfänger) sehr groß. Hier müsste sich was tun. Aber das ist ein komplexes Thema.

Wofür steht der Name Jan Weiskirch und für welche Themen wollen Sie sich besonders engagieren?

Jan Weiskirch: Ehrlichkeit und Zielstrebigkeit sowie Heimatverbundenheit. Eines meiner Schwerpunkte wird die Digitalisierung sein. Durch das Smart-City-Projekt zum Beispiel werden sich einige Möglichkeiten auftun. Da müssen wir schauen, wie sich die Dörfer einbringen und mitgestalten können. Es wird darüber hinaus noch weitere Projekte geben, die sind aber noch nicht spruchreif.

Lothar Epe: Außerdem gibt es noch die Aktivitäten-Liste der CDU, die ständig fortgeschrieben wird, an der er sich orientieren kann. Von daher wird es da keinen Bruch geben.

Was können Sie Jan mit auf dem Weg geben, wenn Sie an Ihren eigenen Start 1999 zurückblicken?

Lothar Epe: Man sollte mit einer Menge Schwung und einer gewissen Portion Naivität starten. Und: Sachorientiert in die Fraktion eintreten und über geduldiges Zuhören erstmal ein Bild machen. Aber wenn es drauf ankommt, sich mit einer klaren, erkennbaren Linie einsetzen.

Wie erleben Sie den Rückhalt mit Blick auf Ihre Kandidatur?

J an Weiskirch: Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen. Sowohl seitens der CDU als auch aus dem Dorf. Und das freut mich natürlich sehr.

Lothar Epe: Um auch die jüngeren Wähler zu erreichen, ist es wichtig, auch jüngere Kandidaten zu haben. Wir sind froh, mit Jan einen Kandidaten gefunden zu haben, der nicht nur jung sondern auch engagiert ist.

Jan Weiskirch: Das wäre ein Wunsch von mir, dass das Interesse an Kommunalpolitik auch bei den Jüngeren steigt. Und vielleicht kann ich da ein bisschen zu beitragen.