Olpe: 100 Prozent für Grünen-Bürgermeister-Kandidat Koch

Olpe. Die Grünen in der Kreisstadt stellten die Weichen für die Kommunalwahlen. Urgestein Fritz Klocke sprach von einem Neuanfang.

„Ein grüner Neuanfang in Olpe“ sagte Fritz Ewald Klocke, das Grüne Olper Urgestein, am Ende der Wahlversammlung der Grünen in der Kreisstadt. Auch wenn er selbst nicht mehr für Listenplätze oder Wahlbezirke zur Verfügung steht, war ihm die Begeisterung deutlich anzumerken. Paritätisch wählten die Olper Grünen sowohl ihre 19 Listenplätze als auch die Wahlbezirke. Fred-Josef Hansen, Kreisvorsitzender der Grünen, leitete die Sitzung souverän und ließ sich von der ausgelassenen und freudigen Stimmung der Olper anstecken.

Besonders begeistert wurde Matthias Koch empfangen. Der 58 Jahre alte, selbstständige Kaufmann überzeugte die Versammlung und wurde mit 100 Prozent der Stimmberechtigten als Bürgermeisterkandidat der Olper Grünen bestätigt. „Zuversicht ist unsere Zukunft“ lautet sein Credo und er skizzierte in seiner Rede die grünen Konzepte für ein nachhaltiges und menschengerechtes Olpe. „Keine Luftschlösser“, sondern realisierbare Zukunftsaufgaben und einen gemeinsamen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung und Wandel, unter Beteiligung der Menschen, Einzelhändler und Unternehmen in Olpe im Einklang mit Umwelt und Natur.

Zaklina Marjanovic auf Platz 1

Alle Bewerberinnen und Bewerber für die Listenplätze hatten Gelegenheit, sich persönlich der Wahlversammlung vorzustellen. Die 49-jährige Buchhalterin, Zaklina Marjanovic, empfahl sich für Listenplatz 1. Den Fokus ihrer Rede legte sie auf mehr soziale Gerechtigkeit und Einsatz für Menschen, die am „Rande der Kreisstadt vergessen werden, derweil die Verwaltung das elitäre Olpe plant“.

Sie sieht die Verantwortung der Grünen, die städtebauliche Entwicklung eng zu begleiten, sparsam und dennoch innovativ zu sein, nachhaltig und klimaeffizient zu bauen und zu wirtschaften, bezahlbaren Wohnraum in bevorzugter Lage zu schaffen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu priorisieren. Klar positioniert sie sich pro erneuerbare Energien unter Bürgerbeteiligung. Das „Gastarbeiterkind mit jugoslawischen Wurzeln“ steht ein für eine Stadt, in der jeder Mensch den gleichen Stellenwert in der Gesellschaft hat, eine bunte Stadt verschiedener Kulturen und des gegenseitigen Respekts.

Auf Listenplatz 2 kandidiert Matthias Koch, der Bürgermeisterkandidat. Alice Holterhoff, 51-jährige Ölperin und PTA bewirbt sich auf Listenplatz 3. Die Olper Stadtimkerin geht mit viel Herzblut und Sachverstand den Natur- und Artenschutz an und fokussiert sich besonders auf den Insektenschutz. Sie plädiert unter anderem für die Erweiterung von Blühflächen und das Verbot von Pestiziden. Sie kritisiert den falsch gesetzten Fokus vieler Olper Politiker auf Prestigeprojekte statt auf die Bedürfnisse der Menschen, wie zum Beispiel Pflegekräfte oder Hartz-IV-Empfänger.

Alina Libertus jüngste Kandidatin

Auf Listenplatz 4 ist ein alter Bekannter, Hans Nenne, derzeitiger Fraktionsvorsitzender. Auf Platz 5 folgt Schulsozialarbeiterin Regina Kühn. Die 36-jährige fokussiert sich auf Schule, Familien und Gleichberechtigung. Christian Bock, auf Listenplatz 6, tritt für die gleichen Werte wie seine Mitstreiter ein und versäumt nicht seinen Herzenswunsch „Fußgängerzone“ in Olpe mit Begeisterung auf die Agenda zu bringen. Auf Platz 7 folgt die jüngste Kandidatin, Alina Libertus, Studentin der Wirtschaftswissenschaften und gleichzeitig Mitglied der grünen Jugend. Bedürfnisse der Jugendlichen in Olpe zu vertreten ist ihre Motivation.