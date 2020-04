Olpe: „30 Mio. Euro“ ärgern den Bürgermeister

Bürgermeister Peter Weber (CDU) ist zwar eher ein Mann der leisen Töne, doch im Stadtrat am Dienstag Abend, der wegen der Corona-Pandemie in der Stadthalle stattfand, brachte ihn ausgerechnet ein Ratsvertreter seiner CDU sprichwörtlich auf die Palme. Denn Siegbert Rasche, dessen CDU-Fraktion Grünes Licht für den Auslobungstext für den Architektenwettbewerb fürs neue Rathaus mit Museum gab, hielt mit seiner ganz persönlichen Meinung nicht hinterm Berg und kritisierte das Museumsvorhaben heftig: Insbesondere die zu erwartenden immensen Unterhaltskosten von rund 200.000 Euro bereiteten ihm Bauchschmerzen.

Rasche: „Hier wird der Wunsch einer gewissen Bürgerschaft erfüllt.“ Zum Rathausneubau allgemein meinte er, wenn der erste Spatenstich erfolge, liege man vermutlich bei einem Kostenrahmen von 30 Mio. Euro. Deshalb müsse gespart werden, wo es möglich sei. Dörfer benötigten Infrastruktur, und wenn er an das Aus bei Thyssen-Krupp in Lütringhausen denke, dann sei so etwas ein weit wichtigeres Thema als der Bau und der Unterhalt eines kostspieligen Museums.

Städtebaufördermillionen denkbar

Peter Weber wollte die 30 Millionen-Euro-Aussage nicht unkommentiert stehen lassen: „Ich wehre mich vehement dagegen, dass öffentlich dauernd eine höhere Bausumme nach der anderen für das Bürgerhaus in den Raum geworfen wird. Das ist grob fahrlässig und hinterlässt den Eindruck, wir wollten Paläste bauen.“ Erst Ende September, wenn die Wettbewerbs-Ergebnisse vorlägen, könne von seriösen Kosten-Analysen die Rede sein.

Zur Kostenfrage wies Weber ebenso wie Baudezernentin Judith Feldner auf das neue Städtebauförderprogramm hin, in dem aufgeführt werde, dass seitens des Landes der Bau von Rathäusern wieder gefördert werde.

Judith Feldner ließ vor der Abstimmung durchblicken, dass es hier um eine Fördersumme von bis zu acht Millionen Euro gehen könne: „Den Prozess, den wir begonnen haben, sollten wir fortsetzen. Das ist jetzt eine Chance, die sich so schnell nicht mehr bietet.“

Für den etwas überarbeiteten Auslobungstext fürs neue Bürgerhaus mit einem 500 Quadratmeter-Museum gab es zwar eine klare Mehrheit, zuvor sorgte aber die Wortmeldung von CDU-Fraktionssprecher Carsten Sieg für eine Kontroverse: „Die Museumsdiskussion wird mittlerweile 23 Jahre geführt. Jetzt ist neu, dass einige Fraktionen Nein sagen, obwohl noch gar keine Konzeption vorliegt.“ Das sei wohl dem Wahlkampf geschuldet und wenig seriös.

Abstimmung klar

Christian Hohn von der Offenen Liste Olpe entgegnete, es sei blamabel, dass nach eben diesen 23 Jahren immer noch kein Konzept vorliege. Worauf Bürgermeister Weber konterte: „Ihre Wortmeldung zeigt, dass sie von der Diskussion sehr wenig mitbekommen haben.

Nach dem Wort-Scharmützel sorgte die Abstimmung für weniger Aufregung: Aus CDU und UCW wurden 26 Ja-Stimmen für den neuen Auslobungstext gezählt, acht Nein-Stimmen kamen von SPD und Offener Liste, während sich FDP und Grüne enthielten, wie auch vier UCW-Ratsherren.

500 Quadratmeter kleiner

In den Auslobungstext eingearbeitet wurden zuvor auf Vorschlag der UCW einige Reduzierungen. So wurde unter anderem die Nutzungsfläche des Rathauses um rund 500 Quadratmeter auf jetzt rund 4.000 Quadratmeter reduziert, zwei von neun Besprechungsräumen fallen ebenso weg wie zwei von vier Teeküchen. Trauzimmer, Stadtbücherei, Museum und Gastrobereich sollen geringfügig kleiner ausfallen.