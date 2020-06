Olpe: 76-jähriger Autofahrer bringt Rollerfahrer zu Fall

Olpe. In der Olper City fuhr am Sonntagmittag ein Autofahrer auf einen Motorroller auf.

Ein weiterer Unfall mit einem motorisierten Zweirad ereignete sich am Sonntagmittag gegen 12 Uhr in der Kreisstadt Olpe.

Ein 57-jähriger Mann aus Altena war mit seinem Motorroller auf der Franziskanerstraße in Fahrtrichtung Freizeitbad unterwegs. Als die Ampel an der Einmündung Winterbergstraße auf Rotlicht wechselte, hielt er ordnungsgemäß an.

Der nachfolgende, 76 Jahre alte Pkw-Fahrer aus Olpe, erkannte dies zu spät und fuhr auf den Motorroller auf. Dadurch stürzte der Rollerfahrer und zog sich dabei schwerere Verletzungen zu. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben 4000 Euro Sachschaden.