Olpe: Abschleppwagen auf B 54/B 55 völlig ausgebrannt

Olpe. Nach dem Brand eines Abschleppwagens rollt der Verkehr auf der B 55 zwischen Olpe und Drolshagen wieder. Es kam zu langen Staus.

Ein brennender Abschleppwagen hat auf der B 54/B 55 bei Olpe am Montag Mittag den Verkehr lahm gelegt. Die Straße war zwischen der Autobahn-Auffahrt und der Ronnewinkeler Talbrücke mehr als eine Stunde lang in beide Richtungen voll gesperrt.

Der 34-jährige Fahrer des Lasters war von der Autobahn in Richtung Olpe abgebogen, als er Brandgeruch wahrnahm. Kurz vor der Brücke stellte er den Laster in einer Haltebucht ab und verließ das Führerhaus. Wenige Minuten später stand der Wagen in Vollbrand. Ein Polizist berichtete später, es habe immer wieder laut geknallt im Motorraum.

Nachdem der Verkehr in Richtung Autobahn erst noch einspurig vorbeigeleitet worden war, sperrte die Polizei schließlich komplett ab. Die Feuerwehr Olpe, die mit vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften zur Einsatzstelle ausgerückt war, baute sehr schnell eine Wasserversorgung auf und löschte den brennenden Laster.

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, die B 54/B 55 nach dem Fahrzeugbrand wieder befahrbar zu machen. Foto: Kai Osthoff

Durch das Löschwasser wurden auch große Mengen Diesel auf die Fahrbahn gespült. Eine Fachfirma reinigte mit einem Spezialfahrzeug die Fahrbahn. Feuerwehr und Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW waren ebenfalls mit Besen und Schaufeln damit beschäftigt, die Straße wieder befahrbar zu machen.

Durch den Feuerwehreinsatz kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Bis auf die Autobahn standen Autos und Lkws, die wegen der Vollsperrung nicht die Abfahrt in Richtung Olpe nutzen konnten.