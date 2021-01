Olpe: Bäckereien in Martinstraße werden Ziel von Einbrechern

Einbrecher haben versucht, in zwei Bäckerei-Filialen in Olpe einzubrechen.

Olpe. Einbrecher haben in der Nacht versucht, in zwei Bäckereien in der Olper Martinstraße einzubrechen – einmal mit Erfolg. Die Polizei ermittelt.

Zwei Bäckereifilialen in der Martinstraße in Olpe sind in der Nacht auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei Olpe berichtet, gelang es den Tätern in einem Fall, in die Räume einzudringen. Ob etwas entwendet wurde, war zunächst unklar. Neben der Haupteingangstür wurde auch die Tür zum Hintereingang beschädigt. Bei der anderen Filiale gelang es den Unbekannten nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht, in die Räume der Bäckerei zu gelangen.

Die Kriminalpolizei untersucht nun, ob die Einbrüche zusammenhängen. Es entstand Sachschaden an den beschädigten Türen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

