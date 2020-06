Auf dem Ümmerich in Olpe kann dieses Jahr kein Schützenfest gefeiert werden, das Olper Beff soll trotzdem verkauft werden.

Drive-in Olpe: „Beff to Go“ statt Schützenfest auf dem Ümmerich

Olpe. Auch das Schützenfest Olpe fällt dieses Jahr aus. Der Schützenverein hat sich aber etwas überlegt, wie man trotzdem an das Olper Beff kommt.

Unter dem Motto „Ümmerich te Heyme“ ruft der St.-Sebastianus-Schützenverein dieses Jahr alle Schützenbrüder und Schützenschwestern aus Olpe dazu auf, sich in der diesjährigen Schützenfestsaison an die gültigen Auflagen zu halten. Major Peter Liese: „Die Gesundheit aller Mitmenschen hat stets höchste Priorität — das sollte außer Frage stehen.“

Um die Distanz zum geliebten Ümmerich etwas erträglicher zu machen, wird am Freitag, 17. Juli, am Tag der eigentlichen Beffprobe, jedoch immerhin einen Autoschalter auf dem Ümmerich eingerichtet, an dem vorbestellte Beffs für den Genuss zu Hause mit dem Auto abgeholt werden können. Das traditionelle Olper Beff wird vom Speisewirt, der Firma Dornseifer, für diesen Anlass nach urtümlichem Rezept hergestellt.

Vorbestellungen werden bis zum 5. Juli unter www.schuetzenverein-olpe.de/beff entgegengenommen. Auf der Seite befinden sich alle Details zu der Aktion und zum Ablauf der Abholung.

Erinnerungsstück an einmaliges Schützenjahr

Und noch etwas: Anfang Juli beginnt der Verkauf eines praktischen Erinnerungsstücks an dieses, hoffentlich einmalige, Schützenjahr. Der St.-Sebastianus-Schützenverein wird einen mit Sonderdruck versehenen Glaskrug verkaufen. Der Bierkrug „Ümmerich te Heyme“ kommt im praktischen, allen Schützen bestens vertrauten Format von 0,25 ltr. in den Verkauf. Der Krug wird im handlichen Karton verkauft. Der 6er Karton kostet 12 Euro.

Erhältlich ist er bei Maler Liese, Reisebüro Harnischmacher, der Sparkasse in der Martinstraße, dem Möbelhaus Zeppenfeld, Stilsicher, Adviso Steuerberatungsgesellschaft, der Lackiererei Meier, Hufnagel Service, Mamor und Granit Rademacher, Kornbrennerei Kemper und bei den Kameraden des Vorstandes.

Erlös geht an heimische Musikvereine

Mit diesen Aktionen werden wir die heimischen Musikvereine unterstützen, die den St.-Sebastianus-Schützenverein seit Jahren oder gar Jahrzehnten musikalisch begleiten und die Schützenfeste so unvergesslich machen.

Der Erlös kommt folgenden Vereinen zu Gute: Musikverein Frenkhausen, Musikverein Saßmicke, Tambourcorps Fleckenberg, Tambourcorps Ottfingen, Spielmannszug St. Sebastianus Olpe. Ergänzt wird dieser Kreis durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Olpe, der für die musikalische Untermalung der Sebastianusmessen sorgt und den Verein ganzjährig auf Beerdigungen begleitet.

Der Schützenverein Olpe bietet ein Windlicht aus Edelstahl an. Auf dem Windlicht sind der Arkadengang und die Vogelstange abgebildet. Foto: Privat / WP

Einen Neuzugang gibt es zudem im Vereinsshop: Das Angebot wird um ein hochwertiges Windlicht aus Edelstahl erweitert. Auf dem Windlicht sind der Arkadengang und die Vogelstange abgebildet. Das Windlicht ist für 39,95 Euro unter www.schuetzenverein-olpe.de/verein/shop erhältlich.