Viele Künstler sind dem Aufruf des Club 574 gefolgt, so dass eine dreistündige "Between the Days"-Online-Show entstanden ist.

Konzert Olpe: „Between the Days“ wird zur großen Online-Show

Olpe. Der Konzertabend „Between the Days“ in Olpe ist längst Tradition. Dieses Jahr findet er digital statt, der Club 574 bietet einen Live-Stream an.

Da das Coronavirus auch vor guter Musik keinen Halt macht, kann das kleine Festival „Between the Days“ zum ersten Mal in seiner 44-jährigen Geschichte erstmals nicht live stattfinden. Doch der Tag soll nicht sang- und klanglos vorüberziehen, sondern am Dienstag, 29. Dezember, um 20.15 Uhr gefüllt werden mit ausgewählten Konzerthighlights, Erinnerungen, Fotos, Interviews, Videobotschaften und kleinen Anekdoten.

Das Feedback der Künstler auf den Aufruf war enorm, sodass eine knapp dreistündige Show entstanden ist. „Es soll in keinem Fall eine Retro-Show sein, sondern eine Show in und aus dem Hier und Jetzt, um letztendlich auch Impulse für die Zukunft zu setzen“, hatte Mitorganisator Michael Hunold bereits vor Weihnachten gegenüber unserer Redaktion erklärt.

Zuschauer können den Live-Stream bei YouTube verfolgen. Ein Trailer, ebenfalls bei YouTube, ist bereits veröffentlicht.