Olpe: E-Ladesäule vor IG Metall-Büro ist für alle nutzbar

Olpe. Mit der Ladestation möchte die IG Metall die Infrastruktur für E-Mobilität im Kreis Olpe verbessern. Für Nicht-Kunden werden Parkgebühren fällig.

Vor der Geschäftsstelle der IG Metall Olpe ist eine neue Ladesäule für Elektromobilität in Betrieb gegangen. Gebaut von der IG Metall und betrieben von der Bigge Energie GmbH & Co. KG ist sie öffentlich, das heißt für jedermann zugänglich. „Wir bekennen uns zu Zukunftstechnologien und möchten einen Beitrag zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur leisten“, sagte André Arenz, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Olpe und betonte, dass für die Verkehrswende Elektromobilität die erste Wahl sei.

Klimaziele 2030 sollen realistisch gemacht werden

Gleichwohl könnten mittel- und langfristig andere Antriebsarten wie beispielsweise Wasserstofftechnik eine große Rolle spielen. „Batteriebetriebene Elektromobilität ist derzeit die einzige Antriebstechnik, die sich rasch im industriellen Maßstab umsetzen lässt und das Erreichen der Klimaziele 2030 realistisch macht. Dabei wollen wir eine deutsche Batterieproduktion von der Entwicklung bis zum Recycling, um auch Know-how und Arbeitsplätze im Land zu halten und entstehen zu lassen.“

Inzwischen gibt es im gesamten Kreis Olpe 37 E-Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen, die von der Bigge Energie betrieben werden und öffentlich zugänglich sind. Getankt werden kann über die TankE-App, bei der einmalig ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt werden muss und die Abrechnung in Höhe von 35 Cent pro Kilowattstunde monatlich erfolgt. Die App zeigt auch alle Ladesäulen der Bigge Energie im Kreis Olpe an sowie alle anderen Ladesäulen, die zum TankE-Netzwerk an vielen Orten in ganz Deutschland gehören. Spontane Stromtanker können per Kreditkarte ihren Betrag begleichen.

Ladesäule vor allem auch für Anwohner interessant

Die Ladesäule vor der IG Metall in der Josefstraße steht während der Öffnungszeiten des Büros bevorzugt den Besuchern der Geschäftsstelle zur Verfügung. Für alle anderen E-Tanker werden nach dem Tankvorgang während der normalen Geschäftszeiten Parkgebühren in Höhe von 5 Cent pro Minute fällig, wenn das Auto stehen bleiben sollte. „Die Ladesäule ist sicher für die Anwohner der Josefstraße sehr interessant. Abends oder nachts tanken und morgens grün fahren“, so Armin Fahrenkrog, Leiter Energievertrieb, -beratung & Marketing bei der Bigge Energie.