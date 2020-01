Die Einbrecher sind über eine Feuerschutztür in die Förderschule eingedrungen.

Polizei Olpe: Einbrecher richten in Förderschule großen Schaden an

Olpe. Unbekannte sind in eine Förderschule in Olpe eingebrochen und haben großen Sachschaden verursacht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Förderschule an der Bodelschwinghstraße eingedrungen. Nach ersten Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Olpe brachen sie zwischen 19 und 6.30 Uhr eine Feuerschutztür auf und durchwühlten zahlreiche Räume.

Mehrere Einrichtungsgegenstände wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Außerdem nahmen die Täter diverse elektronische Geräte mit. Wieviel genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und bittet nun um Zeugenhinweise. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter 02761/92690 bei der Polizei in Olpe melden.