Olpe: Entscheidung zur Denkmalsatzung erst nach der Wahl?

Wird die Denkmalbereichssatzung für die Stadt Olpe ausgeweitet? Der Ausschuss für Umwelt, Planen, Bauen sollte am Donnerstagabend die Vorentscheidung bringen. Doch nach mehr als einstündiger Diskussion erscheint es fraglicher denn je, ob vor der Kommunalwahl im September überhaupt noch eine Entscheidung fallen wird.

UCW und CDU einigten sich darauf, die Beratung in den nächsten Sitzungsblock im Frühsommer zu vertagen, obgleich die Politik die Satzung noch gar nicht beschließen, sondern nur den Weg für eine zweite Öffentlichkeitsbeteiligung frei machen sollte.

Uwe Schmidt (UCW) erinnerte an die teils sehr emotionale Diskussion in der Öffentlichkeit, sah durch die weiteren Erläuterungen der Baudezernentin Judith Feldner aber einige Kritikpunkte entkräftet und offene Fragen geklärt. Auf dieser Grundlage könnten die nächsten Monate genutzt werden, „um das Ganze zu versachlichen“.

SPD fürchtet Schaden für Politik und Verwaltung

SPD und OLO wollten das Thema hingegen ganz beerdigen – ebenfalls unter Bezug auf die hitzige Diskussion. „Der Entwurf schafft Misstrauen und Missbilligung“, sagte Volker Reichel (SPD). Daher solle der neu zu wählende Stadtrat zu gegebener Zeit entscheiden, ob die Neuaufstellung mit einem neuen Planungsbüro wieder angegangen werden soll. „Andernfalls sehen wir eine deutliche Beschädigung von Politik und Verwaltung.“

Gar von „einer Zumutung“ und „Trickserei“ sprach Christian Hohn (OLO), weil die Stadtverwaltung den neuen Satzungsentwurf erst am Freitag veröffentlicht hatte.

Beratung auf den Tag genau vor fünf Jahren begonnen

Die CDU bekannte sich hingegen als einzige Fraktion eindeutig zur geplanten Erweiterung der Satzung, mit der unter anderem größere Teile der Martinstraße in den Denkmalbereich aufgenommen würden. „Wir wollen das Stadtbild erhalten“, betonte Carsten Sieg noch einmal, dass die Satzung den Abriss erhaltenswerter Gebäude schwieriger machen solle. „Die Anträge der anderen zielen darauf ab, Regelungen für Neubauten zu finden.“

Die Arbeit an einer neuen Denkmalbereichssatzung hatte übrigens auf den Tag genau vor fünf Jahren begonnen, wie Ausschussvorsitzender Rüdiger Schnüttgen eingangs erinnerte: Am 23. April 2015 fasste der Rat den Beschluss, eine Neuaufstellung in die Wege zu leiten.