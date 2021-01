Olpe: Großeinsatz der Feuerwehr in Stachelau

Stachelau Im Olper Vorort Stachelau steht das Dachgeschoss eines Wohnhauses in Flammen.

Starke Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Olper Stadtgebiet sind am frühen Freitagmorgen in den Olper Vorort Stachelau ausgerückt, um den Brand eines Dachstuhls in der Straße Am Winterschott zu bekämpfen. Der Einsatz dauert an.

Als die Feuerwehr um kurz nach 4 Uhr Richtung Stachelau ausrückte, war der dichte Rauch über dem Ort schon von weitem sichtbar. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand in einem Holzunterstand an dem Haus ausgebrochen. Die Flammen haben sich dann in den Dachbereich ausgebreitet. Die fünf Bewohner wurden durch Rauchmelder geweckt und konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Zusammen mit Nachbarn versuchten sie das Feuer, u.a. mit Gartenschläuchen zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Zu diesem Zeitpunkt brannte es bereits an mehreren Stellen. Von zwei Drehleitern aus versuchen die Feuerwehrleute von außen die Flammen einzudämmen. Außerdem startete die Wehr mehrere Innenangriffe unter Atemschutz. Verletzt wurde bisher niemand. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.