Olpe: Ford Weil geht an Bergland-Gruppe

Olpe/Bergneustadt. Der traditionsreiche Ford-Autohändler Weil, der auch eine Filiale in Olpe unterhält, wird von der Bergland-Gruppe in Wipperfürth übernommen.

Die Autohäuser des Traditionsunternehmens Ford Weil, unter anderem mit Sitz im Olper Gewerbegebiet Osterseifen (Ziegeleistraße), werden von der Ford-Gruppe Bergland aus Wipperfürth übernommen. Übernahmetermin ist der 1. August, wie aus einer Pressemitteilung von Ford Weil (bisher Teil der Leopold Krawinkel GmbH) zu entnehmen ist.

Ford Weil ist seit sechs Jahrzehnten als Autohändler an den Standorten in Bergneustadt, Olpe und Waldbröl ein Begriff. Wie der Filialleiter von Ford Weil in Olpe, Torsten Röcher, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, sei die Übernahme auch für die Belegschaft in Olpe völlig überraschend gekommen. Man rechne damit, dass die komplette 14-köpfige Ford Weil-Mannschaft in Olpe übernommen werde.

„Bergland-Gruppe erfolgreich und renommiert“

In der Presseerklärung heißt es unter anderem, dass der Geschäftsführer der Krawinkel-Gruppe, Dr. Max F. Krawinkel, bereits weit vor Ausbruch der Corona Krise nach einem erfahrenen Nachfolger für die Firma Weil gesucht habe: „Das heutige Autogeschäft erfordert mehr und mehr einen 100-prozentigen Fokus auf die Werkstatt, den Handel von Automobilen und den entsprechenden Teilen. Mit der Bergland Gruppe konnte ein erfolgreicher und renommierter Ford-Händler als Neu-Eigentümer gefunden werden.“

Die bisher als Ford Weil auftretenden Autohäuser erhalten mit der Übernahme auch den Namen des neuen Eigentümers, „Autohaus Bergland WEIL GmbH“.

„Strategische Ergänzung“

Reiner Irlenbusch, Geschäftsführer und Inhaber der Bergland Gruppe, sieht die Akquisition der Weil Standorte als eine strategische Ergänzung für seinen Ford Automobilhandel. Dr. Max F. Krawinkel freut es, dass die Familie Irlenbusch als professioneller Ford Händler die Zukunft von Weil gestalten werde.

Die Leop. Krawinkel Gruppe wurde 1806 mit der Fertigung von Textilien in Bergneustadt gegründet und ist in verschiedenen Branchen aktiv: Gewerbe-Immobilien, Forstwirtschaft, Basaltsteinbruch, elektronische Preisanzeigen und seit über 60 Jahren Ford Automobilhändler.