Olpe: Jan Wichterich (SPD) kandidiert für Bürgermeisteramt

Jan Wichterich wird die Olper SPD im Kommunalwahlkampf als Bürgermeisterkandidat vertreten. Der 35-Jährige, der im Rheinland geboren wurde und in Overath aufwuchs, wurde am Freitagabend auf der Mitgliederversammlung im Kolpinghaus von den SPD-Mitgliedern einstimmig nominiert. „Ich will einen sozialdemokratischen Politikwechsel einleiten. Olpe mag nach außen strahlen, aber nach innen stehen wir vor massiven Problemen“, betonte Wichterich in seiner Bewerbungsrede und ging auf schließlich auf die Themen ein, die ihm am Herzen liegen.

Zum Beispiel der bezahlbare Wohnraum. Die Menschen, so Wichterich, würden immer weiter aus der Stadt gedrängt, weil sie sich das Wohnen nicht mehr leisten könnten. „Ein Haus ist in Olpe für eine junge Familie kaum noch zu bezahlen. Das Problem wird seit Jahren größer und größer und uns rennt die Zeit davon. Was wir jetzt brauchen, sind keine weiteren Gutachten und Berater, sondern mutige Lösungen“, betonte Wichterich, der etwa eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft fordert. „Egal, ob diese beim Kreis oder der Stadt beheimatet ist. Nur so können wir den Immobilienmarkt wieder in den Griff bekommen und die Menschen in Olpe wieder näher zusammen führen.“

Wichterich plädiert für kommunale Ärztezentren

Der Berufskraftfahrer, der heiß wie Frittenfett auf diese Aufgabe sei, möchte genauso einer drohenden ärztlichen Versorgung entgegenwirken. „Wenn ich das Telefonbuch von Olpe aufklappe, finde ich jede Menge Fachärzte. Trotzdem werden die Wartezeiten, bis man eine Termin erhält, immer länger. Das liegt daran, dass der Ärzteschwund in der Region bereits begonnen hat.“ Er plädiert beispielsweise für kommunale Ärztezentren. Zudem möchte der SPD-Politiker aus der Kreisstadt laut eigener Aussage den Ausbau der Kinderbetreuung vorantreiben.

Dies seien genau die Stellschrauben, die bewegt werden müssten, um auch zukünftig Olpe als starken Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten, der Fachkräfteproblematik entgegenzuwirken und jungen Menschen in der Kreisstadt für die Zukunft eine Perspektive zu schaffen.

Keine einfache Aufgabe

Dass es gegen den amtierenden Bürgermeister Peter Weber von der CDU „im schwarzen Olpe“, so Wichterich, nicht einfach würde, sei ihm absolut klar. „Aber ich werde alles geben und versuchen mit meinen Themen durchzukommen“, erklärte der 35-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion.

Die Arbeit verschlug Wichterich nach Olpe. Im Sauerland lebt er seit 2013 und ist für ein heimisches mittelständisches Unternehmen als Berufskraftfahrer tätig. Politik hat den jungen Genossen immer interessiert. Deshalb trat Wichterich im Jahr 2016 in die SPD ein. Seit 2018 führt er gemeinsam mit Christin-Marie Stamm die Jusos im Kreis Olpe. Im Jahr 2018 wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden der SPD in Olpe gewählt und arbeitet außerdem seit 2019 als Schriftführer der SPD im Kreis Olpe aktiv mit. Im Jahr 2018 wurde er außerdem sachkundiger Bürger im Kreisausschuss für Umwelt und Struktur.