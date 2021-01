Olpe: Messerstecher droht Abschiebung nach Hälfte der Haft

Olpe/Siegen. Zu fast vier Jahren Haft ein Marokkaner aus der ZUE Olpe nach einem Messerstich verurteilt worden. Statt Drogenentzug droht nun die Abschiebung.

Eigentlich, so Richterin Sabine Metz-Horst, sei der Angeklagte umgänglich und freundlich. In den sieben Monaten U-Haft in der JVA Attendorn habe er sich sogar als äußerst sprachbegabt erwiesen. Der Sprachlehrer im Gefängnis bezeichnete den jungen Marokkaner gar als seinen besten Schüler im Deutsch-Kurs. Diese Attribute gelten jedoch nur, wenn der 22-Jährige frei ist von Alkohol, Drogen und Medikamenten. Wenn nicht, kann er zur tickenden Zeitbombe werden. So am 26. Juni 2020, als er einem Mitbewohner (38) in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) „Regenbogenland“ in Olpe rammt.

Wie berichtet hat ihn das Schwurgericht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt und zudem eine zweijährige Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. „Dieses aufbrausende Verhalten steht in Zusammenhang mit seinem Konsum“, sagte Metz-Horst. Deshalb sei er auch eine Gefahr für die Allgemeinheit, wenn er wieder auf freien Fuß komme. Auch eine Fluchtgefahr sei gegeben: „Er will weg.“

Als Tourist nach Deutschland eingereist

Der Angeklagte sei kein Flüchtling, sondern im Herbst 2018 mit einem Touristen-Visum von Casablanca nach Europa gereist, sagte die Richterin. Nach einigen Stationen landete er im Mai 2020 in Olpe. „Er war ein ganz anderes Leben gewohnt. Er kommt alleine nach Olpe in die Asylbewerberunterkunft und wird mit einigen Älteren in ein Zimmer gesteckt. Man hat ihm keine Möglichkeiten eingeräumt. Er hat nach Deutsch-Kursen gefragt. Das führt auch zu Frustrationen“, meinte Sabine Metz-Horst.

Auf der anderen Seite habe der Angeklagte zwei Tatbestände erfüllt: „Er hat das Messer in den Streit eingeführt. Das Opfer leidet noch heute darunter. Der Mann war sechs Wochen im Krankenhaus. Der Angeklagte hat hier in Deutschland gleich angefangen, einem Streit nicht aus dem Weg zu gehen. Er hat geklaut.“

Der suchtkranke 22-Jährige soll zwei Jahre in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Allerdings ordnete das Gericht dies erst nach Verbüßung der Haft an. Und das hat seinen Grund. Richterin Metz-Horst erläuterte, dass die Behandlung in der Therapie monatlich etwa 10.000 Euro koste. Wenn die Maßregel jetzt sofort umgesetzt würde, würde der 22-Jährige jemand anderem den Platz wegnehmen, so die Richterin. Deshalb bleibt er jetzt zunächst in Haft. Nach der Hälfte der Verbüßung könnte er dann nach Marokko abgeschoben werden. Zu einer Unterbringung käme es dann nicht.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Im Gespräch mit unserer Redaktion meinte Philipp Scharfenbaum, dass Gericht und Staatsanwaltschaft auf einer Linie gelegen hätten. Der Staatsanwalt hatte vier Jahre und sechs Monate Haft gefordert. „Die Zukunft des Angeklagten liegt nicht in Europa“, sagte Scharfenbaum. Wahrscheinlich werde die Staatsanwaltschaft keine Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Das sieht bei Verteidiger Markus Eisenburger anders aus. Er denkt noch über eine Revision nach.

