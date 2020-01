Olpe: Millionen fürs Städtische Gymnasium

Die Stadt Olpe wird in den nächsten Jahren ihr Gymnasium mit einer millionenschweren Sanierungs- und Umbaumaßnahme auf Vordermann bringen und nicht zuletzt für das Projekt „Internationale Schule“ fit machen. Das ist das Fazit nach der Bauausschuss-Sitzung am Abend, die dem Anlass entsprechend mit einer Ortsbegehung im Gymnasium begann.

Der Bauausschuss nimmt das Gymnasium unter die Lupe. Foto: Foto: Josef Schmidt

Der Gebäudemanager der Stadt, Architekt Bernd Sundermann, führte die Politiker gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Kirstina Wachs durch zahlreiche Räumlichkeiten, um ihnen ein Bild aus erster Hand zu vermitteln. Zunächst stehe die Planung im Vordergrund: „Ab Sommer 2021 soll dann etwa ein Jahr gebaut werden.“

170.000 Euro nur für Planungskosten

Unter anderem geht es um eine aufwändige energetische Sanierung der Gebäudehülle des Bauteils Schützenstraße. Allein die Planung ist derart umfangreich, dass sie geschätzte 100.000 Euro verschlingen werde, so die städtische Schätzung.

Das liegt auch daran, dass mitgeprüft werden soll, inwieweit Photovoltaik-Elemente zum Einsatz kommen können. Aber auch eine Schadstoffanalyse der vorhandenen Materialien ist vorgesehen. Hier lässt offenbar die Realschule grüßen, deren Abriss deutlich teurer wird, weil alte und giftige PCB-Fugen teuer entsorgt werden müssen (wir berichteten). Dazu schreibt die Stadt wörtlich: „Das Gebäude muss außerdem vorher auf mögliche Schadstoffe in den Außenbauteilen, Fugenmassen, Fensterkitt etc. untersucht werden.“

Für die Jahre 2021 und 2022 hat die Stadt bereits vorsorglich jeweils 600.000 Euro auf der Kostenseite kalkuliert.

Rund 70.000 Euro an Planungskosten sind in den Haushalt eingestellt, um die naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume ebenfalls im Bauteil Schützenstraße unterzubringen. Für 2021 sind 1,1 Millionen Euro veranschlagt.

Außenhülle aus den 70-er Jahren

Hintergrund der beiden Millionen-Projekte: Die Außenhülle des Gymnasiums in der Schützenstraße sind 1970 erbaut worden, vor allem die Fenster sind in die Jahre gekommen, auch das äußere Erscheinungsbild stuft die Verwaltung als „verbesserungswürdig“ ein. Wörtlich schreibt die Bauverwaltung: „Die Zielsetzung ist eine nachhaltige, ökologisch orientierte und wirtschaftlich sinnvolle Investition in die Energie-Effizienz des Gebäudes und in die technische und gestalterische Modernisierung der Fassade. Im Klartext: Fast alles soll erneuert werden. Lediglich das Stahlbetonskelett bleibt stehen, alles andere wird erneuert. Auch der Verbindungsbau zwischen dem Bauteil Schützenstraße und dem Altbau (Cafeteria) soll energetisch optimiert werden.

Die Zusammenführung aller naturwissenschaftlichen Räume in einem Gebäude, dem Bauteil Schützenstraße, fußt auf dem Wunsch der Schulleitung: Physik- und Biologieräume sind momentan im Bauteil Schützenstraße untergebracht, die Chemieräume aber im 3. Bauabschnitt des Gymnasiums an der Imbergstraße.

Bauteil muss geräumt werden

Bernd Sundermann machte deutlich, das der Bauteil Schützenstraße für die Baumaßnahme und die damit zusammenhängende Zusammenführung der Naturwissenschaften komplett geräumt werden müsse.

Als Alternative bleibe für den Unterricht dann nur der 3. und 4. Bauabschnitt des Gymnasiums an der Imbergstraße, der sich zugegebenermaßen in keinem guten baulichen Zustand befinde. Schulleiter Köster fügte während der Ortsbegehung hinzu, dass für diesen Zeitraum zumindest angestrebt sei, das Gebäude über Wlan Internetfähig zu machen.