Olpe: Motorradfahrer kracht in Auto und wird schwer verletzt

Ein 56-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 18 bei Olpe-Fahlenscheid schwer verletzt.

Laut Aussage der Polizei war er aus Richtung Kruberg kommend, in Fahrtrichtung Rother Stein unterwegs. An der Abfahrt in Richtung Fahlenscheid wollte zu diesem Zeitpunkt ein 18-jähriger Fahrer eines VW-Caddy nach links in Richtung Kruberg abbiegen. Dabei nahm er dem Motorradfahrer wohl die Vorfahrt. Dieser bemerkte den blauen Pkw wohl noch und fuhr nach links einen Bogen, um einer Kollision zu verhindern. Das gelang leider nicht. Das Motorrad prallte mit voller Wucht in die Fahrerseite des Caddy. Dabei verletzte sich der 56-jährige Kradfahrer schwer und musste anschließend mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus gefahren werden.

Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro

Vier Feuerwehrleute waren als First-Responder mitalarmiert worden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Bergungsunternehmen abgeholt werden. Auch der nicht mehr fahrbereite VW-Caddy wurde später abgeholt.

Laut Aussage der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die K 18 an der Einsatzstelle für rund eineinhalb Stunden.