Olpe: Motorradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Olpe. Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall zwischen Olpe und Attendorn verletzt. Er war auf ein Auto aufgefahren, das zum Abbiegen stoppte.

Bei einem Auffahrunfall auf der L 512 zwischen Olpe und Attendorn hat sich ein Motorradfahrer am Mittwoch leicht verletzt. Gegen 15.10 Uhr hielt ein 33 Jahre alter Autofahrer, der auf der Biggesee-Landstraße in Richtung Attendorn unterwegs war, bei Eichhagen mit seinem Wagen an, um nach links auf die K 14 in Richtung Stade abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache, so berichtet die Polizei Olpe, fuhr der 29 Jahre alte Motorradfahrer, der hinter dem 33-Jährigen unterwegs war, auf das stehende Auto auf.

Der Kradfahrer musste von einem Rettungswagenteam behandelt werden. Die Beifahrerin des Autofahrers klagte zunächst über Übelkeit, gab aber später an, nicht verletzt zu sein. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.