Olpe: Musikschule spielt Muttertagskonzert vor Seniorenheim

„Ännchen von Tharau“ hallt es durch den Garten im WohnGut Osterseifen. In den Fenstern und auf den Balkonen der Senioreneinrichtung in Olpe stehen die Bewohner und freuen sich. Die Melodie, die Germán Prentki am Cello und Gudrun Kröniger am Fagott spielen, kennen sie alle. Schließlich ist sie Inbegriff deutscher Volksliederliteratur und fand mit dem gleichnamigen Heimatfilm von 1954 auch als Figur große Beachtung.

Volkslieder und brasilianische Rhythmen für die Bewohner

Es ist Sonntagmorgen, 10 Uhr. Statt des traditionellen Matineekonzertes im Kreishaus, das die Lehrer der städtischen Musikschule seit vielen Jahren und zumeist am Muttertag geben und das in diesen Corona-Zeiten so nicht stattfinden kann, hat man sich dazu entschlossen, die Bewohner des WohnGuts sowie des Gerberweges zu überraschen. Fünf Ensemblebeiträge stehen auf dem Programm. Mit Trompete und Posaune geben Ingo Samp und Andreas Regeling beispielsweise eine Suite aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel zum Besten. Die erhabenen Klänge sind weithin zu hören. An anderer Stelle spielen Claudia Narnhofer (Violine), Justus Bien (Gitarre) und Georg Haßa (Percussion) brasilianische Rhythmen, Bossa Nova und Tango. Und dann sind da noch Gudrun Schumacher und Guido Simon, die sich mit ihren Klarinetten dem Volksliedergut widmen, sowie Ursula Keller und Ute Egenolf mit Flötenmusik aus dem Barock.

Unterricht per Video An der Musikschule Olpe unterrichten 22 Lehrer 650 Schüler in rund 300 Unterrichtsstunden pro Woche Im Schnitt veranstaltet die Einrichtung pro Schuljahr bis zu 38 Aktionen und Konzerte. Seit Mitte März versucht man eine musikalische „Grundversorgung“ aufrecht zu erhalten mit Infos und Noten per Post oder Video-Stunden.

„Für uns ist diese Idee ein wunderbarer Ersatz für das traditionelle Matineekonzert. Wir erreichen so die Personen, die weder besucht noch das Haus verlassen können. Außerdem ist dies ein passendes positives Zeichen aus der aktuell noch geschlossenen Musikschule“, sagt Musikschulleiter Jörg Klüser. Gekommen ist auch Olpes Bürgermeister Peter Weber. „Ich möchte mich ganz einfach bei den Lehrern der Musikschule für ihr großartiges Engagement bedanken.“

Noch drei Corona-Fälle im Olper „WohnGut“

Nachdem in der vergangenen Woche schon die Alphornbläser von Rhode im WohnGut Osterseifen einen Auftritt hatten, ist das „Muttertagskonzert“ der Musikschule ein weiterer schöner Höhepunkt in diesen Zeiten, die zwar für alle Menschen schwierig sind, die Bewohner von Seniorenheimen aber noch einmal in ganz besonderer Weise einschränken. Im Pflege-Wohnen des WohnGuts hat man derzeit noch drei Corona-Fälle, was strikte Quarantäne bedeutet. Die Bewohner, die in diesem Teil des Hauses wohnen, tragen Mund- und Nasenmasken, während sie an den Fenstern stehen, um der Musik zu lauschen.

„Solche Konzerte sind unglaublich wertvoll“, sagt WohnGut-Einrichtungsleiterin Lena Zöller. „Normalerweise haben unsere Bewohner ein großes Raumangebot und viele Kontakte zur Außenwelt. Man spürt derzeit ihre große Sehnsucht nach etwas anderem und sieht, wie sie sich selbst über kleine Dinge freuen. Da hat man manchmal Tränen in den Augen.“

Eine knappe Stunde dauert das Konzert im Garten des WohnGuts. Dann machen sich die Musiker auf den Weg zum Gerberweg. Die Menschen klatschen dankend Beifall für diese klangvolle Unterbrechung im eintönigen Corona-Alltag. „Es hat uns allen Spaß gemacht. Den Musikern und uns auch“, ruft noch eine Dame von einer Terrasse und winkt.