Olpe: Neues Bürgerhaus darf rund 25,5 Millionen Euro kosten

Josef Schmidt

Die Stadt Olpe weist daraufhin, dass der Auslobungstext für den Neubau des Bürgerhauses (Rathaus und Museum) auf der Bürgerdialog-Seite „neueweichen.de“ ab sofort einsehbar ist.

Olpes Baudezernentin Judith Feldner: „Alle haben dort die Möglichkeit, den vollständigen Text zu lesen, zu bewerten und zu kommentieren. Die Kommentare werden für alle sichtbar sein, aber anonymisiert. Wichtig ist jetzt vor allem der Teil B des Textes, der die inhaltliche Beschreibung dessen enthält, was wir von den Architekten erwarten. Wir wünschen uns sehr, dass möglichst viele Olper ihren Beitrag zu diesem wichtigen Projekt leisten.“

Baukostenrahmen

Unter anderem ist in dem Text (Seite 42) zu lesen, von welchem Kostenrahmen die Stadt ausgeht. So heißt es wörtlich: „Die Kreisstadt Olpe legt besonderen Wert auf eine wirtschaftliche Planung hinsichtlich der Baukosten und der Folgekosten (Lebenszykluskosten). Als Orientierung und Grundlage für die Wertermittlungen nach der HOAI wird ein Gesamtbaukostenrahmen ... von rund 25,5 Millionen Euro (Kostenermittlung indiziert bis Ende 2022) vorgegeben. In diesem Betrag sind rund 20.5 Millionen Euro für den Rathausneubau, ca. 2,5 Millionen Euro für den Umgang mit dem Bahnhofsgebäude und ca. 2,5 Millionen Euro für die Einrichtung eines Stadtmuseums kalkuliert worden.“ Unter anderem soll das neue Rathaus Raum für rund 80 Arbeitsplätze für rund 100 Mitarbeiter bieten. Neben der Stadtbücherei soll ein Museum mit ca. 500 Quadratmeter Fläche sowohl für Ausstellung als auch die erforderlichen Nebenräume in den öffentlich zugänglichen Bereich des Gebäudes integriert werden.

Sitzungen Ende April

Die Beratung und Beschlussfassung über den Auslobungstext ist in den Sitzungen des Ausschusses Umwelt, Planen, Bauen am Donnerstag, 23. April, und in der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag, 28. April, vorgesehen. Die Sitzungen werden mit reduzierter Besetzung im großen Saal der Stadthalle stattfinden. Die Teilnahme von Besuchern ist unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen bei beiden Sitzungen gestattet.

Kreis Olpe Termin soll gehalten werden In der Pressemitteilung der Stadt Olpe heißt es unter anderem: „Der Architektenwettbewerb für den Neubau des Bürgerhauses soll planmäßig bis zum 30. September 2020 abgeschlossen werden. An diesem Tag wird das Preisgericht die eingereichten Entwürfe zum Neubau von Rathaus und Stadtmuseum am Standort des alten Bahnhofsgebäudes bewerten und die Preisträger ermitteln. An dem Termin will die Stadtverwaltung festhalten.“

„Das Corona-Virus greift seit vielen Wochen zum Teil bedrohlich in fast alle Bereiche unseres Lebens ein und hat dafür gesorgt, dass viele gewohnte Abläufe plötzlich nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt stattfinden. In diesen Zeiten muss auch eine Stadtverwaltung bereit sein, andere Wege zu gehen“, so Olpes Bürgermeister Peter Weber: „Wir haben den Entwurf des Auslobungstextes ...mit den politischen Vertretern im Arbeitskreis Rathaus und Museum abgestimmt. Dazu fand eine Videokonferenz mit mehr als 20 Teilnehmern statt. Das hat uns gezeigt, dass es auch kurzfristig Alternativen zu gewohnten Abläufen wie Arbeitskreissitzungen gibt.“

Neun plus 16 Büros

Mit dem Auslobungstext bereite die Kreisstadt Olpe die am Wettbewerb teilnehmenden Architekten inhaltlich auf die erwartete Planungsaufgabe vor. Neben neun gesetzten Büros, von denen drei aus Olpe kommen - Ohm & Ohm, Ehrengruber und Stinn - könnten sich in den nächsten Wochen 16 weitere Architekturbüros um die Teilnahme bewerben.

Die Büros mit den am besten bewerteten Entwürfen seien die Kandidaten, mit denen die Kreisstadt Olpe anschließend über die Ausführung des Neubaus verhandeln werde.

Vorher sollten aber noch einmal die Olper Bürger das Wort haben. Bereits der Teil A des Wettbewerbs sei den Bürgern in einer Informationsveranstaltung vorgestellt worden, in der die Möglichkeit bestanden habe, Wünsche und Anregungen zu äußern. So solle es auch dieses Mal sein, allerdings auf andere Art und Weise. Deshalb sei der Auslobungstext im Internet einsehbar.