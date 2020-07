Olpe: Raubüberfall auf Tankstelle offenbar aufgeklärt

Mit einer schwarzen Pistole soll der Räuber den Mitarbeiter der Tankstelle in Olpe bedroht haben.

Olpe. Bei einem Raubüberfall wurde ein Tankstellen-Mitarbeiter in Olpe mit einer Waffe bedroht. Zwei Wochen später wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Bruchstraße in Olpe vor rund zwei Wochen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein 19-Jähriger aus Kreuztal soll den Kassierer am Abend des 22. Juni mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der Täter erbeutete eine geringe dreistellige Summe, hatte die Polizei Olpe damals berichtet.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der 19-Jährige wurde bereits am Freitag ermittelt und vernommen, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde belastendes Beweismaterial gefunden. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, weil keine Haftgründe vorlagen. Ihn erwartet nun eine Anklage.