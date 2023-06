A45 Olpe: Schwerer Unfall - Fünf Personen verletzt

Olpe Im Abfahrtsbereich der A45 Olpe ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.

Fünf Personen sind am Sonntagnachmittag bei einem Auffahrunfall im Abfahrtsbereich der BAB Anschlussstelle Olpe gegen 16.27 Uhr verletzt worden. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei war ein 24-jähriger Neunkirchener mit seinem VW-Golf von der Autobahn gekommen. Noch nicht geklärt ist, warum er den verkehrsbedingten Rückstau vor der Ampel übersah und ungebremst auf einen vor ihm stehenden VW-Golf auffuhr. Durch die Wucht prallte der auf einen Mini, der wiederum auf einen Seat Cupra. Insgesamt fünf Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Drei von ihnen kamen zur weiteren Untersuchung mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zwei weitere wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da an einigen Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte auch die Feuerwehr Olpe an und streute die Fahrbahn ab.

Der Verkehr von der Autobahn und in Richtung Dortmund wurde durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

