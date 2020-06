Olpe: Täter schlagen Autoscheibe ein und erbeuten Bargeld

In Olpe waren unbekannte Täter unterwegs, die aus einem geparkten Auto unter anderem Bargeld entwendet haben.

Olpe. Aus einem geparkten Auto in der Bahnhofstraße in Olpe haben unbekannte Täter Geldbörsen entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Unbekannte Täter haben in Olpe die Fensterscheibe eines Autos eingeschlagen und Bargeld erbeutet. Die Tat soll sich laut Polizei in der Zeit von Montag (8. Juni, 16.30 Uhr) bis Dienstag (9. Juni,1.40 Uhr) ereignet haben. Der Pkw war in der Bahnhofsstraße geparkt.

Beute im dreistelligen Bereich

Sie entwendeten zwei Portemonnaies, Bargeld sowie eine Taschenlampe. In den Geldbörsen befanden sich diverse Ausweisdokumente und Geldkarten. Der Wert der Beute liegt im dreistelligen Eurobereich. Ebenfalls entstand an dem Wagen ein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.