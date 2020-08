Olpe und Wenden: Diebe stehlen E-Bikes und Fahrrad

Wenden/Olpe. Die Täter stahlen zwei E-Bikes aus einer Garage in Gerlingen sowie ein Fahrrad samt Schloss in Sondern. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 3. August, und Dienstag, 4. August, sowohl in Wenden als auch in Sondern, Fahrräder entwendet.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Nacht von Montag, 19 Uhr, auf Dienstag, 7 Uhr, haben Unbekannte zwei E-Bikes aus einer Garage in der Fichtenstraße in Gerlingen entwendet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter vermutlich über eine Hintertür, die über den Garten zugänglich ist, in die Garage ein. Sie entwendeten neben den Fahrrädern auch ein Ladegerät. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich.

Daneben haben Unbekannte auch ein Fahrrad, das an der Talbrücke in Sondern gesichert war, zwischen 13.15 und 16 Uhr entwendet. Die Besitzerin hatte ihr Rad dort an der Schutzplanke angeschlossen. Bei der Rückkehr stellte sie fest, dass das Fahrrad mitsamt dem Schloss gestohlen wurde. Der Wert liegt im dreistelligen Eurobereich.