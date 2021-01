Olpe: Wann die Kunstrasenplätze saniert werden sollen

Olpe. Die Kunstrasenplätze der Stadt Olpe sollen in den kommenden Jahren saniert werden. Dafür sollen einige hunderttausend Euro investiert werden

Es ist schon einige Jahre her, als die Kunstrasenplätze der Stadt Olpe errichtet wurden. Ziel war es, konstante Trainingsbedingungen das ganze Jahr über zu ermöglichen. Denn anders als beispielsweise Naturrasen, sind Sportplätze aus Kunstfasern nahezu wetterunabhängig und deutlich pflegeleichter. Doch diese müssen auch saniert werden. Und das steht in den nächsten Jahren bei den Plätzen der Stadt Olpe an.

Derzeit gibt es acht Kunstrasenplätze im Gebiet der Stadt Olpe – in Olpe auf dem Kreuzberg, in Rüblinghausen, Rhode, Oberveischede, Sondern, Altenkleusheim, Dahl und Lütringhausen. Fünf dieser Plätze stammen aus der Zeit von 2002 bis 2006, zwei weitere aus dem Jahr 2010, einer (im Kreuzbergstadion) aus 1997. Sie sind teilweise bereits in die Jahre gekommen und stehen demnächst zur Erneuerung an. „Die Kunstrasenplätze sind aktuell noch in einem Zustand, der den Spielbetrieb nicht gefährdet“, erklärt Ingo Sondermann, Leiter des Amtes Bildung, Soziales Sport bei der Stadt Olpe. „Grundsätzlich sind die schon noch in Ordnung. Aber die haben zum Teil die 15 Jahre schon erreicht, sodass zumindest der obere Teppichbelag zum Austausch ansteht.“

Zeitplan bis 2035 erstellt

Der alte Belag muss abgetragen werden, Ausbesserungsarbeiten an der Tragschicht darunter folgen und dann muss letztlich der neue Kunstteppich ausgelegt werden – Die Kosten für die Sanierung sind nicht unerheblich. Als erster Verein beabsichtigt der VfR Rüblinghausen e.V. die Erneuerung seines Platzes und hat für 2021 bereits einen entsprechenden Zuschussantrag gestellt. Dort werden die Kosten voraussichtlich 242.000 Euro betragen. Laut Zeitplan, den die Verwaltung erstellt hat und der im Sportausschuss kommende Woche beraten wird, soll der TuS Rhode (2023), SpvG BW Oberveischede (2025), SF Biggetal (2027), SV Dahl (2029), Eintracht Kleusheim (2031), SpvG Olpe (2033) und GW Lütringhausen (2035) folgen. Durch den Zeitplan – der nicht in Stein gemeißelt sein soll – soll gewährleistet werden, dass sich die Belastung für den städtischen Haushalt auf einen längeren Zeitraum verteilt, gleichzeitig die Vereine aber auch weitgehende Planungssicherheit erhalten.

Förderquote soll steigen

In Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband und den betroffenen Vereinen sind Richtlinien über die Erneuerung erstellt worden, über die in der Ausschusssitzung beraten wird. Dazu gehört auch, dass die Kosten für die Nachverfüllung der Kunstrasenplätze künftig die Vereine selbst tragen sollen. Dafür haben sich die Vereine laut Vorlage auch bereiterklärt. Bislang hat das die Stadt Olpe finanziert. Für zehn Tonnen Kunststoffgranulat – was in etwa einer Nachbesserung nach fünf Jahren entspricht – fallen rund 20.000 Euro an. „Dafür soll aber die Förderquote seitens der Stadt Olpe um zehn Prozent auf 60 Prozent angehoben werden“, erklärt Ingo Sondermann. „Letztlich ist es in Geben und ein Nehmen.“ Mit der Anhebung der voraussichtlichen Förderquote, soll den Vereinen der Einstieg in eine notwendige Sanierungsmaßnahme erleichtert und der Tendenz entgegengewirkt werden, erforderliche Sanierungen aufgrund der hohen wirtschaftlichen Belastung für die Vereine weiter hinauszuschieben.