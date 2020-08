Olpe: Warum eine 24-Jährige als Franziskanerin leben möchte

Olpe. Annika Zöll ist nach 27 Jahren die erste Novizin im Mutterhaus der Olper Franziskanerinnen – und eine der jüngsten Novizinnen Deutschlands.

Zu sprechen war Annika Zöll in den Tagen vor ihrer Aufnahme ins Noviziat nicht und auch nicht an dem Tag selbst. „Sie würde ja überrannt. Zudem befindet sie sich im Schweigen“, sagte Schwester Katharina Hartleib wohl zu Recht. Es war am Dienstag die erste Einkleidungsfeier seit 27 Jahren im Mutterhaus der Olper Franziskanerinnen von der ewigen Anbetung. Und das sorgte für große Aufmerksamkeit, zumal die 24-jährige Annika Zöll nun eine der jüngsten Novizinnen Deutschlands ist. Da außer den Schwestern nur wenige Gäste zugelassen waren – neben 30 Schwestern, Pfarrer Clemens Steiling, dem GFO-Geschäftsführer Markus Feldmann auch die Eltern, ihre Geschwister, Verwandte und enge Freunde –, wurden die Feierlichkeiten per Livestream übertragen. Auch zwei Fernsehsender waren vor Ort.

Wie kommt eine junge Frau in Zeiten, in denen immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, dazu, sich einem Orden anzuschließen? Was sind ihre Beweggründe und was bedeutet die Entscheidung überhaupt für sie? Was erhofft sie sich von ihrer Zukunft? Viele Fragen drängen sich da auf. In den Interviews, die sie in den letzten Monaten führte, hat sie diese längst beantwortet: Weil ihr ihr Glaube so wichtig ist, dass sie ihn zum Zentrum ihres Lebens machen möchte. Weil sie ein gemeinschaftliches Leben mit Menschen, die in die gleiche Richtung laufen, führen möchte. Weil ihr das Ordensleben der Franziskanerinnen gefällt und als Lebensform zusagt.

Theologie in Bonn und Jerusalem studiert

„Ich möchte als Olper Franziskanerin leben“, betonte die Postulantin, als sie während der Einkleidungsfeierlichkeiten um die Aufnahme als Novizin bat. Die fanden im Rahmen einer ganz normalen Vesper und nach einem festgelegten Ritus statt. Nachdem der Habit (Ordenskleid) und der weiße Schleier, den Novizinnen tragen, gesegnet waren, ging Annika Zöll mit ihrer Ausbilderin Schwester Katharina Hartleib in die Sakristei, um sich ihre neue Kleidung anzulegen und betrat dann als Schwester Maria Jakoba vom Heiligen Josef, kurz Schwester Jakoba, wieder die Kirche. Aus den Händen von Provinzoberin Scholastika Kaiser, Generaloberin Magdalena Krol und Schwester Katharina erhielt sie das Kreuz als Zeichen ihrer Aufnahme in das Noviziat, das Stundenbuch, die Regeln des Dritten Ordens des Heiligen Franziskus und die Ordenskonstitutionen. Ihren Namen als Schwester Jakoba hat sich Annika Zöll selbst gewählt, wohingegen früher Novizinnen erst nach der Einkleidung von ihrem Namen erfuhren.

Annika Zöll stammt aus Leverkusen und hat nach ihrem Abitur Theologie in Bonn und Jerusalem studiert. Schon in Kindertagen hatte sie zu den Franziskanerinnen Kontakt. Ihre Kindergärtnerin war eine Ordensfrau. Engen Kontakt zu den Olper Schwestern bekam sie erneut 2013. In dem Jahr nämlich feierte die Ordensgemeinschaft ihr 150-jähriges Jubiläum. Unter anderem mit dem Projekt „Girls find out“, mit dem 18 junge Mädchen und ein Kamerateam auf eine Erkundungsreise zu den Konventen in den verschiedenen Teilen der Welt gingen, um den Alltag der Ordensschwestern aus ihrer Sicht zu erleben und zu dokumentieren. Darunter auch Annika Zöll. „In den USA erlebte sie, dass Ordensfrauen nicht alt sein müssen, sondern dass es auch junge gibt. Das hat sie überrascht und begeistert“, so Schwester Katharina, die damals auch mit auf Reisen war.

Nach zwei Jahren als Novizin kann Schwester Jakoba das Ordensgelübde ablegen, in der Regel für drei Jahre und dann nochmals für drei Jahre. Nach insgesamt acht Jahren erfolgt das ewige Gelübde. Nichtsdestotrotz steht es ihr jederzeit frei, zu gehen. Das kommende Jahr wird sie nun im Konvent San Damiano mitten in der Stadt leben. Von dort aus wird sie in verschiedenen Einrichtungen der GFO mitarbeiten sowie auch Station im Mutterhaus und anderen Konventen des Ordens machen. „In diesem sogenannten kanonischen und vom Kirchenrecht vorgeschriebenen Noviziatsjahr geht es aber vor allem darum, das geistliche und religiöse Leben kennenzulernen und sich zu finden. Es ist eine sehr intensive Zeit“, so Schwester Katharina.