Olpe: Wigger-Brüder und Hohn bilden Fraktion „Offene Liste“

Überraschung in der politischen Szene der Kreisstadt Olpe. Die beiden bisherigen Mitglieder der SPD-Fraktion im Stadtrat, Wolfgang und Manfred Wigger, werden ihre Fraktion verlassen und gemeinsam mit dem Grünen Christian Hohn eine neue Fraktion bilden, die „Offene Liste Olpe“.

Wolfgang Wigger, der zur neuen Situation auf Anfrage nicht Stellung nehmen wollte, hatte einen Brief an Olpes Bürgermeister Peter Weber versandt, in dem er darum bat, die formellen Weichen für die Gründung der neuen Fraktion zu stellen. Der Brief liegt der Redaktion vor.

Wigger: Kein Kommentar

Wigger bat um Verständnis, dass sich die neue Fraktion zu einem späteren Zeitpunkt detailliert zu den Gründen für den überraschenden politischen Neubeginn äußern werde. Momentan werde er die Angelegenheit nicht kommentieren.

Im Brief an Weber schreibt Wigger, dass die neue Fraktion in wesentlichen Themen an einem Strang ziehe. Nach Recherchen unserer Zeitung gab es bereits mehrere Monate Unstimmigkeiten innerhalb der SPD-Fraktion über mehrere Themen. Christian Hohn war bekanntlich schon kurz nach der Kommunalwahl 2015 im Streit mit seinen Fraktionskollegen aus der Grünen-Fraktion ausgeschlossen worden und hatte im Rat ein Einzelkämpfer-Dasein geführt - ohne Fraktionsstatus.

Gegen Denkmalsatzung und Museum

Als zentrale gemeinsame Themen der Dreier-Formation gibt Wigger im Brief unter anderem die Themen Denkmalbereichssatzung und Stadtmuseum an. Vermutlich ist die neue Fraktion geschlossen gegen die Projekte, obwohl das im Brief an Weber nicht ausdrücklich angegeben wird.