Die Polizei warnt an der Unfallstelle auf die Gefahrenstelle hin.

Unfall Olpe: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall in Sondern

Sondern Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der L 512 in Sondern wurden zwei Personen verletzt. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

Zwei Leichtverletzte und drei beteiligte Fahrzeuge sind die Folgen eines Auffahrunfalls auf der L512 kurz hinter dem Kreisverkehr in Olpe-Sondern.

Nach Auskunft der Polizei wollte ein Fahrer eines Ford-Focus in die Straße "Erbscheid" abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Hierbei fuhr eine Frau in einem Opel-Meriva auf. Ein Mann, der mit einem Ford-Ranger in Fahrtrichtung Attendorn unterwegs war, erkannte die Situation zu spät und fuhr ebenfalls auf.

Der Rettungsdienst des Kreises Olpe, der mit Rettungswagen sowie Notarzteinsatzwagen gegen 15.05 Uhr alarmiert wurde, untersuchte zwei Personen, die bei dem Unfall leicht verletzt worden waren. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.

Zwei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.