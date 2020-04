Olper Paul Imhäuser über Corona: „Es kommen bessere Zeiten“

In den 90er Jahren hat Paul Imhäuser die Metallwerke auf der Olper Hütte vor dem Aus bewahrt. Heute ist er ein erfolgreicher Unternehmensberater. Er möchten den Menschen vor allem Mut machen.

Paul Imhäuser sagt: Was für eine verrückte Zeit. Wenn uns jemand vor vier Wochen gesagt hätte, dass ein Virus die ganze Welt nicht nur beschäftigt, sondern in großen Teilen zum Erliegen bringen würde, die meisten von uns hätten das für ausgeschlossen gehalten. Zweifellos, wir befinden uns in einer Krise. Krise ist in aller Munde, das ganze Leben ist mehr oder weniger auf ein Problem reduziert, es gibt nur ein Thema – Covid 19.

Halte mich an die Empfehlungen

Doch wie können wir die Krise bewältigen? Ich halte mich an die Empfehlungen der Experten und an die Anordnungen der Politik. Ich nehme die Krise sehr ernst, versuche aber auch nicht überzureagieren. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung: Diese Krise wird vorübergehen. Panische Angst habe ich nicht, ich tue mein Bestes, um mich nicht zu infizieren, hoffe und vertraue meinen Mitmenschen, dass sie sich ebenfalls verantwortungsbewusst verhalten. Dennoch, eine gehörige Portion Respekt zollt mir dieses Virus ab.

Krise ist Lehrmeister und auch Chance. Was können wir alle zukünftig anders und besser machen? Auf die Politik haben wir direkt keinen Einfluss, wir können nur hoffen, dass das Signal zur Veränderung bei den Verantwortlichen nicht im Laufe der Zeit wieder in Vergessenheit gerät. Auch die Wirtschaft wird aus dieser Krise lernen müssen, dass Globalisierung und grenzenloses Wachstum immer höher, weiter, schneller an Grenzen stoßen. Was wir alle lernen ist, dass kein Leben wertvoller ist als das andere. Das Miteinander zählt.

Entschleunigung ist positiv

Mit einem gewissen Erstaunen stelle ich fest, wie rasant und plötzlich sich mein Leben, das ich in sicheren Bahnen wähnte, verändert. Positiv empfinde ich die Entschleunigung. Ich nutze die Zeit, um Dinge zuhause zu erledigen, die ich in der Vergangenheit habe schleifen lassen. Doch damit bin ich bald fertig. Was ich sehr vermisse, ist unser intensives soziales Leben, unsere Freunde, das fröhliche Miteinander, die Kartenspiele, die Vorfreude auf unser Schützenfest, das Golfspielen etc.

Kreis Olpe Ein Mann aus Olpe Paul Imhäuser war von 1997 bis 2012 der 1. Vorsitzende der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Olpe. Seit 1988 ist er mit seiner Frau Jutta verheiratet. Die beiden haben drei Töchter. Paul Imhäuser, ehemaliger Geschäftsführer der Metallwerke auf der Olper Hütte, ist als Unternehmensberater aktiv.

Unsere Großeltern und Eltern hatten zwei Weltkriege zu überstehen, viele haben ihre Lieben verloren. Zweimal ist den Generationen vor uns das Geld „kaputt gegangen“ und sie mussten wieder fast von vorne anfangen. Sie haben wenig über diese Zeit gesprochen, vielleicht sogar vieles Schreckliche verdrängt. Solche schweren Krisen sind uns nachfolgenden Generationen Gott sei Dank erspart geblieben.

Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann nur sagen, ich kenne nur das stetige bergauf der Nachkriegszeit. Natürlich hat jeder von uns persönliche Krisen zu überwinden, doch das ist die Herausforderung unseres Lebens. Ich wünsche mir, dass ich mit diesem Beitrag einigen ein wenig Mut gemacht habe. Denken Sie daran: Es kommen auch wieder andere Zeiten. Hoffentlich bald.