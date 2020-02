Olperin bei Unfall auf A4 lebensgefährlich verletzt

Olpe/Köln. Bei einem schweren Unfall auf der A4 ist eine Frau aus Olpe verletzt worden. Sie schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr.

Eine 29-jährige Frau aus Olpe ist nach einem Unfall auf der Autobahn 4 in Lebensgefahr. Die Autofahrerin war am Freitagabend in Richtung Olpe auf Höhe des Rastplatzes Morkepütz mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen kam ihr Toyota entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen. Ein 46-Jähriger, der hinter ihr fuhr, habe wohl nicht mehr ausweichen können und sei frontal in das Auto der 29-Jährigen gefahren.

Ursache unklar - Polizei sucht Zeugen

Der 46-Jährige blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Seine beiden Söhne im Alter von 16 und 18 Jahren, die mitfuhren, wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Warum die 29-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, war zunächst nicht bekannt.

Während der Bergungsarbeiten musste die A4 in Fahrtrichtung Olpe für rund vier Stunden gesperrt werden.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (red/dpa)