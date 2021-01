Ottfingen: Seit 100 Jahren Männergesang mit "Frohsinn"

Ottfingen Der MGV Frohsinn Ottfingen wurde am 16. Januar 1921 gegründet und ist die Wiege für vier weitere Chöre in dem Wendener Ort.

Die Ottfinger Chöre e.V. werden in diesem Jahr 100 Jahre alt. Doch die geplanten Feierlichkeiten müssen wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Einfach haben es die Gesangvereine in der derzeitigen Zeit nicht. Corona macht ihnen einen Strich durch Übungsabende, viele Auftritte und lange Planungen. So auch bei den Ottfinger Chören, der vor genau 100 Jahren, am 16. Januar 1921 als Männergesangverein „Frohsinn“ Ottfingen, gegründet wurde. „Schon im letzten Jahr mussten wir die geplanten Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag unseres Frauenchores und zum fünften Geburtstag des Kinderchores „Vocalinis“ mehrfach verschieben und schließlich komplett absagen“, sagt Günter Stock, der Vorsitzende der Ottfinger Chöre.

Jubiläen abgesagt

Für dieses Jahr hatte Projektgruppe „Jubiläen“ 30 Jahre Männerchor „VocalArt“, gegr. 1991, und als Höhepunkt 100 Jahre Männerchor „Frohsinn“ geplant. Doch der Vorsitzende ist optimistisch: „In irgendeiner Form begehen wir das Jubiläum. Inwieweit wir geplante Programme umsetzen können, ist allerdings offen“, sagt er. Immerhin: Der Empfehlungsausschuss des Bundesmusikverbandes hat entschieden, dem Bundespräsidenten den Chor für die Verleihung der Zelter-Plakette zu empfehlen und die Empfehlung an das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen weitergeleitet. Die Verleihung soll Ende August stattfinden.

Fünf Ottfinger Chöre

Dies sind die Ottfinger Chöre e.V.: Der Männerchor „Frohsinn“ – gegr. 1921, der Frauenchor – gegr. 1970, der Männerchor „VovalArt“ – gegr. 1991, „Stimmwerk“ – gegr. 2012 und der Kinderchor „Vocalinis“ gegr. 2015. Die Vorstände von Männerchor „Frohsinn“ Ottfingen, Frauenchor Ottfingen e.V. und Kinder- und Jugendchor „bella musica“ Ottfingen e.V. schlossen am 26. Juni 2013 den Verschmelzungsvertrag zu den Ottfinger Chören e.V..

Der Grundstein für die Ottfinger Chöre wurde im Winter 1920 gelegt. 16 Männer übten zwei Volkslieder für eine Kriegsgefangenen-Heimkehr-Feier. Das Ensemble wurde von Norbert Eichert mit seinem selbstgebauten Harmonium geleitet. Die Gründungsversammlung des MGV „Frohsinn“ Ottfingen fand am16. Januar 1921 statt. Die 54 Teilnehmer wählten Josef Stock zum Vorsitzenden. Chorleiter wurde der ortsansässige Lehrer Leo Bobber. Am 25. Juli 1926 wurde die neu angeschaffte Vereinsfahne geweiht, die auch heute noch die Verstorbenen des Vereins auf ihrem letzten Weg begleitet. Im Jahr 1930 traten mehrere Sänger aus dem Männergesangverein aus und gründeten den Ottfinger Kirchenchor; wegen Verweigerung des Hitlergrußes wurde der MGV „Frohsinn“ vorübergehend aufgelöst. Kurze Zeit sang der MGV Frohsinn im katholischen Männerchor Ottfingen weiter.

Kasimir Arns, Theodor Arns, Thomas Bröcher

Drei Chorleiter haben den MGV „Frohsinn“ geprägt. Allen voran Kasimir Heer aus Möllmicke, unter dessen Leitung der Chor auf vielen Chorwettstreiten ansehnliche Preise erringen konnte. Er wurde 1954 zum Ehrenchorleiter ernannt. Sein Nachfolger wurde ein junger Chorleiter aus Möllmicke. Theodor Arns. Er prägte den Ottfinger Männerchor „Frohsinn“ sage und schreibe 46 Jahre bis zum Dezember 2000. Unter seiner Leitung konnte der Männergesangverein auf vielen Chorwettbewerben 1. Preise ersingen und in den Jahren 1982, 1987, 1992 und 1997 den Titel „Meisterchor“ nach Ottfingen holen. Theodor Arns wurde im Dezember 2000 zum Ehrenmitglied ernannt. Von ihm ging Ende der sechziger Jahre auch der Impuls aus, in Ottfingen den ersten Frauenchor im Kreis Olpe zu gründen. Die Gründungsversammlung fand am 29. Januar 1970 statt. Theodor Arns war auch hier Chorleiter bis zum Sommer 2005.

30 Jahre VocalArt

Ende 1990 animierte Thomas Bröcher die Jungsänger des MGV „Frohsinn“ einige Lieder für eine Winterfeier einzuüben. Aus dieser Chorgruppe wurde 1991 der heutige Männerchor „VocalArt“ gegründet. Seit 30 Jahren leitet Thomas Bröcher diesen Chor, der in diesem Jahr ebenfalls Geburtstag feiert. Top Ergebnisse bei Leistungssingen (Meisterchor 1996-2001-2006-2011-2015 und 2019), Teilnahmen an den Bundeschorwettbewerben 2006 in Kiel und 2010 in Dortmund sowie nationalen und internationalen Chorwettbewerben haben den Chor weit über die regionalen Grenzen hinaus zu einem bei vielen Konzerten und sonstigen Anlässen begehrten Konzertpartner gemacht.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Seit Januar 2001 ist Thomas Bröcher ebenfalls Chorleiter des Männerchores „Frohsinn“. Unter seiner Leitung konnte der Männerchor in den Jahren 2002, 2007, 2012 und 2017 seine Meisterchortitel bestätigen. Im Februar 2009 übernahm er auch die Chorleitung des Frauenchores. Bei ersten Gesprächen zur Verschmelzung zu den Ottfinger Chören war Thomas Bröcher auch Impulsgeber für den im Oktober 2012 gegründeten gemischten Chor der Ottfinger Chöre, „Stimmwerk“.

Im Oktober 1996 gründeten der Männerchor Frohsinn und der Frauenchor gemeinsam einen Kinderchor in Ottfingen, der bis 2010 vom Frauenchor mitverwaltet wurde und danach im Vereinsregister als eingetragener Verein weitergeführt wurde. Der Kinder- und Jugendchor „bella musica“ wurde im Januar 2020 aufgelöst.

Dank an die Aktiven

„Nach dem VokalErlebnis 2020 hat die Corona-Krise unsere Chöre dann voll erwischt“, so Günter Stock. Das Chorjubiläum zum 50-jährigen Bestehen musste ausfallen. Die Jubilarinnen erhielten daher ihre Urkunden durch „Weihnachtswichtel der Ottfinger Chöre“ unter Einhaltung der erforderlichen Abstände. Elisabeth Clemens, Ingrid Fischer, Waltraud Messinger, Irene Niklas, Gisela Sondermann und Irene Stamm wurden für 50 Jahre Singen geehrt und ihre Leistungen im Frauenchor zu Ehrenmitgliedern ernannt. Birgit Feldmann und Brigitte Maßing wurden für 40 Jahre Singen im Chor geehrt.

„Ich danke allen Vereinsmitgliedern, dass sie unserem Verein in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben. Wir warten jetzt ab, welche Alternativen sich für uns alle aber insbesondere für unsere Chöre ergeben werden. Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir irgendwann wieder zu einem normalen Choralltag zurückkehren können und dann die entgangenen und vor uns liegenden Chorjubiläen gebührend feiern können.“