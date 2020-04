Parkplatzsperrungen: Auch Oberbecken in Finnentrop betroffen

Um bei Temperaturen um die 20 Grad Menschenansammlungen zu verhindern, wird der Parkplatz vor dem Bigge Grill zwischen Olpe und Attendorn das gesamte Osterwochenende zu etwa zwei Drittel gesperrt. Das teilte Michael Klein, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde, mit. Entsprechende Absperrzäune sind bereits aufgestellt.

Der Bigge Grill selbst hat Karfreitag und Ostersamstag zu und öffnet erst wieder am Sonntag. Damit soll verhindert werden, dass es nicht erneut zu einem Vorfall wie am vergangenen Wochenende kommt, als dutzende Motorradfahrer den Parkplatz aufsuchten.

Darüber hinaus wird auch der Parkplatz am Oberbecken in Rönkhausen zur Hälfte gesperrt, ebenso ist der Parkplatz an der Listermauer dicht. Ansonsten gilt kreisweit: Polizei und Ordnungsämter werden an möglichen Treffpunkten wie dem Rhein-Weser-Turm und an beliebten Wanderstrecken kontrollieren.