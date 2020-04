Politik in der Stadt Olpe: Sitzungen in der Stadthalle

Olpe. Olpes Bürgermeister Peter Weber will den Politik-Motor nach Ostern wieder anwerfen. Sitzungen mit weniger Abgeordneten sollen in Stadthalle.

Not macht bekanntlich erfinderisch: Für Olpes Bürgermeister Peter Weber jedenfalls ist klar, dass trotz Corona-Krise und dem weitreichenden Versammlungsverbot die Kommunalpolitik nicht völlig die Arbeit einstellen kann: „Es muss weitergehen und es müssen ja wichtige Themen beraten und Entscheidungen getroffen werden.“ Während der Osterferien findet zwar ohnehin keine Ausschuss- oder Stadtratssitzung statt, der erste planmäßige Sitzungsblock beginnt aber laut Terminplan am Mittwoch, 22. April. Es folgen einen Tag später der Bau- und Planungsausschuss, die Woche drauf u. a. der Hauptausschuss und am Dienstag, 28. April, der Stadtrat.

Peter Weber: „Wir haben uns entschlossen, in die Stadthalle umzuziehen, weil wir nur dort genügend Platz haben, um den erhöhten Hygiene- und Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.“ Im Klartext: Im normalen Ratssaal im Rathaus sei es unmöglich, die Ausschuss- und Ratsmitglieder soweit wie erforderlich auseinanderzusetzen.

Abgespeckte Personalstärke

Weber: „Selbst in der Stadthalle werden es wohl Sitzungen mit einer personell abgespeckten Mannschaft.“ Argwohn aus der Opposition, die Reduzierung der Ausschuss- und Ratsmitglieder würde dazu führen, dass die CDU-Fraktion plötzlich doch wieder eine absolute Mehrheit bekomme, erteilte Weber eine Absage: „Wir werden darauf achten, dass die Kräfteverhältnisse erhalten bleiben.“

Möglich sei es auch, dass Tagesordnungspunkte, deren aktuelle Beratung nicht ganz so wichtig seien, in die Ratssitzung verlegt würden, wodurch möglicherweise auf den einen oder anderen Ausschuss ganz zu verzichten wäre. Weber: „Es kann sein, dass es für den Ausschuss Bildung und Sport denkbar wäre, für den Bauausschuss sicherlich nicht.“

Keineswegs, so hob Weber hervor, dürfe bei den Sitzungen die Öffentlichkeit wegen Corona ausgeschlossen werden: „Die Sitzungen müssen zwingend öffentlich stattfinden“, so Weber: „Möglich, dass die Zuschauer die Sitzungen von den Emporen verfolgen können.“

Kontroverse wegen Arbeitskreis

Kontroverse Positionen waren in den vergangenen Wochen im Kreis der Olper Kommunalpolitiker anlässlich einer geplanten Sitzung des Arbeitskreises „Rathaus“ aufgetaucht. Bürgermeister und Verwaltung hatten eine Arbeitskreissitzung im Rathaus veranstalten wollen, aber aus dem Kreis der Mitglieder gab es Gegenwind.

Peter Weber bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Zunächst erreichte uns von Mitgliedern des Arbeitskreises der Wunsch nach einer Sitzung mit persönlicher Anwesenheit, um miteinander zu beraten. Natürlich hätten wir den Sicherheitsabstand gewährleistet.“ Doch für andere Arbeitskreismitglieder sei das „überhaupt nicht in Frage gekommen“, so Weber: „Deshalb haben wir dann mit drei Arbeitskreis-Mitgliedern eine solche persönliche Beratung im Rathaus gemacht, die eigentliche Sitzung des Arbeitskreises findet aber nächsten Mittwoch als Videokonferenz statt.“

Denn gerade in Sachen Rathaus und Architektenwettbewerb könne nicht so ohne weiteres alles auf die lange Bank verschoben werden.