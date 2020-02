Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Proben im Stammlokal

Zur Stammbesetzung der „ALTstattBuben“ – was so viel wie „Wir sind nicht mehr jung“ heißt – gehören neben Peter Höffer an der Pauke noch: Ina Huneck-Schüttler, Reinhold Schneider, Hermann Sangermann, Martin Schmelter und Klaus-Jürgen Viegener.

Geprobt wird donnerstags im Stammlokal „Kuckel“. Dort spielen Höffer und Co. am Rosenmontag auch wieder auf. Im nächsten Jahr ist vor Karneval eine ganz besondere Veranstaltung im „Hotel zur Post“ geplant, wo früher die Herrensitzungen veranstaltet worden sind.