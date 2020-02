Prunksitzung in Meggen: Drei Schalker im Dreigestirn

Meggen. Die Besucher bei der Prunksitzung in Meggen erlebten eine Überraschung. Das Dreigestirn präsentierte sich erstmals nicht schon beim Einmarsch.

Nachdem noch am Donnerstag die Meggener Schützenhalle zur Altweiber-Arena wurde und Karnevalsfans aus ganz Lennestadt und darüber hinaus das Tanzbein geschwungen haben, erstrahlte die Halle schon am Samstag wieder in neuem Gewand und stand bereit für den Höhepunkt der Meggener Karnevalssession: die große Prunksitzung.

Los ging es dabei wie immer pünktlich um 19.11 Uhr mit dem Einmarsch des Elferrats sowie der Meggener Prinzen- und „Glück Auf“-Garde – der allerdings bei vielen Besuchern für fragende Gesichter sorgte. Wo steckte das neue Dreigestirn, das normalerweise traditionell zu Beginn der Sitzung auf die Bühne kommt?

In seiner Begrüßung erklärte Mike Wellnowski aus dem Vorstand der KG Meggen diese Frage dann aber schließlich als kleine Änderung im Programm und versprach den ungeduldigen Meggener Jecken, dass sie nicht mehr lange auf die drei neuen Tollitäten warten müssten.

Neues Dreigestirn zieht maskiert in die Halle ein

Nach einer kurzen Begrüßung sowie einigen Ehrungen war es dann also endlich soweit und das seit Anfang des Jahres gut gehütete Geheimnis wurde gelüftet: Noch maskiert zog das neue Dreigestirn in die festlich geschmückte Schützenhalle ein und spätestens auf der Bühne wurde klar, wer sich in diesem Jahr hinter den Masken verbirgt.

Prunksitzung in Meggen- Neues Dreigestirn proklamiert
Prunksitzung der KG Meggen in der Meggener Schützenhalle

Das neue Meggener Dreigestirn: Prinz Manuel I. (Eberts), Bauer Lukas I. „Luzi" (Zimmermann) und Jungfrau Karsten „Kalotta" (Düsing)

Manuel I. (Eberts) ist der neue Prinz der KG Meggen, ihm zur Seite stehen Bauer Lukas I. „Luzi“ (Zimmermann) und Jungfrau Karsten „Kalotta“ (Düsing). Außer ihnen waren bislang nur drei weitere Personen eingeweiht – nun durfte endlich auch mit Freunden und dem Verein gemeinsam gefeiert werden.

Bei Prinz Manuel I. handelt es sich, ebenso wie bei Jungfrau „Kalotta“, um ein Vorstandsmitglied der KG Meggen. Der 35-jährige arbeitet bei der Firma Brill Adloff und zählt zu seinen Hobbys neben dem Karneval unter anderem das Mountainbiken und den FC Schalke 04.

Diese Interessen teilt er mit Bauer Lukas, der im Vertrieb bei der Firma H&R tätig ist und sich außerdem in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Als dritter Fan des königsblauen Vereins macht Jungfrau „Kalotta“ das Trio komplett. Der 49-Jährige arbeitet bei der Firma Heinrichs.

Älteste Garde im Kreis Olpe auf der Bühne

Nach der Proklamation als erstes Highlight des Abends folgten noch viele weitere Programmpunkte, die für ordentlich Stimmung in der Halle sorgten. Neben den ortsansässigen Lennesternchen III, der „Glück Auf“-Garde und der Prinzengarde Meggen sowie der Männertanzgruppe „Echte Kerlchen“ stand mit den Frauen der Meggener „Disco Düsen“ auch die älteste Garde des Kreises Olpe auf der Bühne und brachte mit ihrem Showtanz zum Thema Schützenfest die Halle zum Beben.

Zu Gast waren außerdem der Comedian Roberto Capitoni, der als Klischee-Italiener für einige Lacher sorgte, sowie die Hot Peppers aus Hofolpe. Echtes kölsches Flair brachte das rheinische Tanzcorps „Echte Fründe“ auf die Meggener Bühne, bevor die Partysängerin „Lueeza“ zum Abschluss des Programms die Stimmung in der Halle nochmal aufhzeizte.

Auch nach dem Programm durfte mit der Tanzband „2night“ bis in die frühen Morgenstunden weitergetanzt und gefeiert werden.