Prunksitzung in Schönau wird zum Abend der Superlative

Wer auf der Prunksitzung des Karnevalvereins Schönau-Altenwenden nicht zum Schunkeln, Singen und Bützen kam, war wirklich selbst schuld. Ein proppenvolles Festzelt, ein tolles Programm und ein bestens gelauntes Publikum boten die idealen Rahmenbedingungen für einen Abend der Superlative.

Nach dem Einmarsch der Gastgeber mit Prinzenpaar Bernd I. und Iris I. (Jung) sowie dem Kinderprinzenpaar Bruno I. (Becker) und Nia I. (Wozny) bewies man mit einem mehr als vierstündigen Programm unter der Leitung von Sitzungspräsident Michael Koch, dass man am südlichsten Narrenzipfel des Sauerlandes Garant für allerbesten Karneval ist.

Gedenkminute für Opfer in Hanau

Vor dem offiziellen Beginn des Abends gedachte man der Opfer von Hanau. „Unser Verein hat weit über 500 Mitglieder, egal welcher Nationalität und Hautfarbe. Im Schönauer Karneval ist man offen und tolerant und das ist gut so“, betonte der Vereinsvorsitzende Rüdiger Lazar und bat das Publikum, als Zeichen des Friedens gemeinsam zu schunkeln und zwar zu dem Lieblingslied seines Vaters Branko, der Anfang der 1970er Jahre als Gastarbeiter aus dem damaligen Jugoslawien und heutigen Kroatien nach Deutschland gekommen ist: „Rot sind die Rosen“.

Mehr als 300 Tänzerinnen, Tänzer und Akteure standen an dem Abend auf der Bühne im Festzelt. Neben den Eigengewächsen längst lieb gewonnene Freunde wie die Grünen Funken der Bürgergesellschaft Olpe oder die Showgarde der KG Rahrbach sowie Topacts aus der Domstadt am Rhein. So die „Dolls Company“, als Showkünstler vielfach ausgezeichnet und überaus erfolgreicher Akrobatik-Act, und die Rockband „Hanak“, die einst mit „Haifischzahn“, inzwischen offizielle Hymne der Kölner Haie, zu einer der gefragtesten Bands im Kölner Fastelovend avancierte. Die Wände zum Wackeln brachte auch „der Clown mit der Trompete“ Bruce Kapusta.

Vereinseigene Garden präsentieren Showtänze

Längst feste Größen im hiesigen Karneval sind die weit mehr als 100 Tänzerinnen und Tänzer, die der Verein selbst stellt. Angefangen bei den kunterbunten und zuckersüßen Konfettis und den Tanzsternen, die tolle Showtänze präsentierten, bis zu den Blauen und schließlich den Roten Funken, der traditionsreichsten und erfolgreichsten Garde des Vereins.

Als Basketballer mit Cheerleader im Schlepptau zeigte das Männerballett seinen Jubiläumstanz. Vor 40 Jahren gründete sich die Formation und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. „Ihr gehört zu uns wie Prinz und Elferrat“, unterstrich Sitzungspräsident Michael Koch.

Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden 1 / 35 Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden Bruce Kapusta aus Köln begeisterte mit Gesang und Trompete. Foto: Birgit Engel

2 / 35 Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden Friedhelm Jung, Vater des aktuellen Prinzen Bernd I., und Günter Schönauer, Vater der aktuell amtierenden Prinzessin Iris I., regierten die Schönauer Narren vor 50 bzw. vor 40 Jahren. Foto: Birgit Engel

3 / 35 Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden Eine rundum gelungene Prunksitzung mit Prinzenpaar Bernd I. und Iris I. (Jung) sowie dem Kinderprinzenpaar Bruno I. (Becker) und Nia I. (Wozny). Foto: Birgit Engel

4 / 35 Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden Volles Festzelt, tolles Programm und bestens gelauntes Publikum: Bei der Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden wackelten die Zeltwände. Foto: Birgit Engel

19 / 35 Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden Volles Festzelt, tolles Programm und bestens gelauntes Publikum: Bei der Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden wackelten die Zeltwände. Foto: Birgit Engel

24 / 35 Emotionale Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden Volles Festzelt, tolles Programm und bestens gelauntes Publikum: Bei der Prunksitzung des KV Schönau-Altenwenden wackelten die Zeltwände. Foto: Birgit Engel

Von stürmischem Beifall begleitet und sehr emotional war die Ehrung der Jubelprinzen. Vor 50 Jahren nämlich war Friedhelm Jung, Vater des aktuellen Prinzen Bernd I., Tollität der Schönauer Karnevalisten. Er war seinerzeit nicht nur Gründungsmitglied sowie der erste eingetragene Vorsitzende des Vereins, er ist auch der erste 50-jährige Jubelprinz, den der Verein präsentieren kann.

Hoffnung auf gutes Wetter an Rosenmontag

Mann der ersten Stunde ist ebenso Günter Schönauer, Vater der aktuell amtierenden Prinzessin Iris I.. Er regierte mit Gattin Hilde vor 40 Jahren die Schönauer Narren und war zudem der letzte Prinz im Gasthof Wurm (Bützers) und allererster Zeltprinz. Einen Orden erhielten weiter Geschäftsführer Christian Halbe und Elferratsmitglied Thomas Solbach.

Am heutigen Rosenmontag werden neben Prinz Bernd I. die Jubelprinzen viele bunte Kamelle vom Prinzenwagen werfen. Am Samstagabend schon schickte Sitzungspräsident Michael Koch angesichts der Bindfäden, die es während des gesamten Wochenendes regnen sollte, eine Bitte an den Wettergott und auch die Narren selbst. „Bitte esst die Teller leer!“