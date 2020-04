Pumptrack in Gerlingen: Im Juni startet die wilde Fahrt

Gerlingen. In Gerlingen entsteht ein Erholungspfad. Dazu gehört unter anderem ein Pumptrack für Radfahrer, Inliner und Co. auf der alten Bahntrasse.

Ein Pumptrack auf der alten Bahntrasse wird das Herzstück des neues aktiven Erholungspfades in Gerlingen sein. Die Pläne gibt es bereits seit 2016, jetzt werden sie in die Tat umgesetzt. Keine Frage: Das Projekt wird für eine deutliche Steigerung der Attraktivität des drittgrößten Ortes in der Gemeinde Wenden sorgen. Die Bauarbeiten haben begonnen. „Ich gehe von der Fertigstellung in der 24. Kalenderwoche zwischen dem 8. und 12. Juni aus. Dann ist die Eröffnung geplant“, teilt Wendens Baudezernent Markus Hohmann auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Das Konzept wurde in Gerlingen in einem öffentlichen Planungsworkshop erarbeitet. Gerade auch die Wünsche der Kinder und Jugendlichen nach sportlichen Angeboten wurden berücksichtig. Herausgekommen ist ein einzigartiges Projekt, das zu 65 Prozent von der Leader-Region „BiggeLand – Echt Zukunft“ gefördert wird. Die Gesamtkosten betragen laut Hohmann 240.000 Euro, wobei die Gemeinde Wenden den restlichen Anteil finanziert.

Blick auf den Kirchturm

Der aktive Erholungspfad wird ein etwa zwei Kilometer langer Rundweg entlang der ehemaligen Bahntrasse und der Bigge sein. Er gliedert sich in vier Elemente, so Markus Hohmann. Los geht es vorbei am Musikhaus hinter dem Osterfeuerplatz rechts ab vom Antoniusweg. Auf der linken größeren Fläche (früherer Bahntunnel) entsteht ein Kletterspiel für jüngere Kinder, unter anderem mit Spinnennetzen und Rutsche. „Das wurde in der Bürgerversammlung von mehreren Leuten gewünscht“, erläutert der Wendener Baudezernent. Bis Mitte Mai soll es fertig sein.

Weiter geht es auf der alten Bahntrasse in Richtung Klärwerk. Hier wird es einen Aufenthaltspunkt mit mehreren Bänken mit Blick auf den Gerlinger Kirchturm geben. Das Motto: Sitzen, Erholen und Unterhalten. Nun führt der aktive Erholungspfad weiter zur eigentlichen Attraktion, dem Pumptrack. Der Asphalt ist bereits eingebaut worden. „Der Pumptrack steht kurz vor der Fertigstellung“, so Hohmann. Es ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen und Steilkurven.

Kostenloses Angebot für alle

Das Besondere: Geschwindigkeit gibt es durch Hochdrücken des Körpers, der Schwung beim abschüssigen Streckenteil wird praktisch mitgenommen. Das Befahren des Pumptracks ist für alle Altersgruppen mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln möglich: Fahrräder, Skateboards, Inlineskates, Laufräder oder Bobbycars. Das macht den Gerlinger Pumptrack in der Region einzigartig. Klassische Bikerparks sind nämlich nur nutzbar mit speziellen BMX-Fahrrädern. Das kostenlose Angebot wird für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein.

Kreis Olpe Planungsbüro sitzt in Münster Geplant wurde die gesamte Anlage in Gerlingen von DSGN-Concepts in Münster. Hierbei handelt es sich um ein Planungsbüro für urbane Bewegungsräume und Skateparks. Geschäftsführer und Gründer der Firma ist Ingo Naschold. Er ist seit mehr als 30 Jahren Skateboarder und nahm früher als Profi auch an Weltmeisterschaften teil.

„Calisthenics“ heißt das vierte Element des aktiven Erholungspfades in Gerlingen. Dabei handelt es sich um einen Fitnessparcours. „Das kam von den Kids in der Dorfversammlung. Die Strecke wird zum Joggen genutzt. Da sei es gut, noch ein paar Übungen dazu machen zu können. Fertigstellung ist für Mitte Mai geplant“, sagt der Wendener Baudezernent.

Gerlingen kann sich auf alle Fälle auf einen tollen Erholungspfad freuen. „Was die Freizeit betrifft, ist das ein zusätzlicher Puzzlestein in der Gemeinde Wenden. Es wird eine schöne Anlage an einem schönen Ort, der jetzt schon rege genutzt wird“, sagt Markus Hohmann.