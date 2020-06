Rahrbach: 10.000 Euro Schaden nach Alkoholunfall

Rahrbach. 32-Jähriger kracht in der Nacht gegen ein geparktes Auto. Nach Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss stellt die Polizei stellt den Pkw sicher.

Seinen Führerschein ist ein 32-Jähriger Pkw-Fahrer los. In der Nacht zum Samstag, gegen 2.20 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass ein Pkw in der Ortsdurchfahrt in Rahrbach gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren war. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der mutmaßliche 32-jährige Fahrer deutlich unter Alkohol- und möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Außerdem wurden der Pkw sowie ein Fahrzeug gefundenes Handy zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro, teilt die Polizei mit.