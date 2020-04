Razzia in Wenden: Schlag gegen Automatenknacker

Wenden/Kreis Olpe. Polizeibeamte haben am Morgen verschiedene Objekte in der Gemeinde Wenden durchsucht. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Ermittlungsverfahrens.

Zahlreiche Polizeikräfte haben am Donnerstagmorgen unter anderem in der Gemeinde Wenden eine größere Durchsuchungsmaßnahme gestartet, angeordnet von der Staatsanwaltschaft in Dortmund und durchgeführt unter Federführung des Polizeipräsidiums Dortmund. Seit 6 Uhr sind die Beamten mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde in Olpe dabei, mehrere Häuser zu durchsuchen.

Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft wird gegen eine Bande von mutmaßlichen Automatenknackern ermittelt. Sie sollen zahlreiche Geldautomaten in dutzenden Banken und Sparkassen aufgebrochen haben. Zuletzt sollen sie vergangene Nacht in Iserlohn aktiv gewesen sein, erklärte der Dortmunder Staatsanwalt Henner Kruse. Bereits seit vergangenem Herbst ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund gegen die osteuropäische Bande, die bundesweit Automaten aufgebrochen haben soll.

Personen und Beweismittel

Die Durchsuchungen finden nicht nur in der Gemeinde Wenden statt, da es sich um ein größeres Ermittlungsverfahren handele, so die Polizei in Dortmund. So wurden auch in Dortmund und Leverkusen Gebäude durchsucht. Insgesamt seien sieben Personen festgenommen worden. Die Männer sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Männer stammen laut Staatsanwaltschaft aus Albanien, Mazedonien und dem Kosovo und sind zwischen 27 und 48 Jahre alt. Ihre Taten planten sie demnach schwerpunktmäßig von Dortmund aus.

.