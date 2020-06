Römershagen: Ohne Schützenfest steigt Vorfreude auf Jubiläum

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen.

Heute: Michael Thym und Linda Meurer vom Schützenverein Römershagen.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Römershagen?

Der Dorfteich ist Treffpunkt und Erholungsort zugleich, einfach schön!

Wo kann man in Römershagen am gemütlichsten ein Bier trinken?

In der Hütte vom „Bierstadl“.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Römershagen der schönste Moment?

Der Moment, wenn der Vogel fällt ist sicherlich ein ganz persönliches Highlight. Für den König ist aber auch das Antreten zum Frühschoppen unverzichtbar.

Welches ist das schönste Gebäude in Römershagen?

Die St.-Marien-Kirche.

Welche Person in Römershagen hat einen Orden verdient?

Matthis Reichstein (1. Vorsitzender des Schützenvereins, Anm.d.Red.).

Was ist das Schönste am Leben in Römershagen?

Der Zusammenhalt und die Dorfgemeinschaft. Die Menschen hier sind einfach offen, herzlich und hilfsbereit!

Welches Event in Römershagen – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Ganz klar der traditionelle Jakobimarkt sowie das Rockfestival „Rockin’Rümmerschen“.

Was ist der größte Makel an Römershagen?

Welcher Makel? ;)

Fassen Sie das Leben in Römershagen in einem Satz zusammen!

Es ist ein entspanntes Zusammenleben in einer wunderbaren Gemeinschaft!

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Römershagen?

Kinder können sich auf dem Spielplatz austoben, während die Eltern am angrenzenden Teich die Seele baumeln lassen können.

Welche Schlagzeile über Römershagen möchten Sie gerne einmal lesen?

„Römershagen – Ausrichter des Kreisschützenfestes“

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Römershagen ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Eine kostenfreie Kita für den zahlreichen Nachwuchs der Ortschaften Döingen, Dörnscheid, Römershagen ins Leben rufen.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Gutes Wetter und zahlreiche gutgelaunte durstige Besucher.

Welches Dorfklischee trifft auf Römershagen voll zu?

Trotz Arbeit darf der obligatorische „Hopfensmoothie“ nie fehlen ;)

Welches Dorfklischee trifft auf Römershagen überhaupt nicht zu?

Spießig.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Der Schützenfestsamstag, die Feier zusammen mit Hofstaat und Freunden bei strahlendem Sonnenschein, ließ auch bei uns als Königspaar die Herzen strahlen!

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Den großen Zapfenstreich zum 100-jährigen Jubiläum!

Worauf freuen Sie sich nach der Coronakrise in Römershagen am meisten?

Das erste gemeinsame Bier bzw. ein Glas Wein mit Familie,Freunden und Schützenbrüdern.