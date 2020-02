Rönkhausen: Prinz Michael Hoheiser sechs Mal richtig erraten

Sechs Rönkser hatten den richtigen Riecher: Sie hatten Michael III. Hoheiser als neue Tollität 2020 bei Prinzentipp auf ihren Zettel geschrieben und lagen damit goldrichtig. Von diesen sechs fiel dann das Los nochmals auf Birgit Rossmann, die sich über eine Versorgungstüte und Freigetränke freuen konnte.

Freude war auch das Stichwort für den neuen Prinzen. Unter dem Jubel der bunt verkleideten Gäste zog Michael III. Hoheiser mit der Prinzengarde in die Halle ein. Immer wieder konnte der 46-Jährige Glückwünsche entgegennehmen und wurde in den Arm genommen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Minutenlanger Applaus umhüllte ihn auch noch auf der Bühne. „Ich kann es kaum glauben, aber es ist wahr, ich bin euer Prinz in diesem Jahr“, ließ er seiner Freude freien Lauf. Familie Hoheiser ist gleichbedeutend mit Karneval. Zehn Jahre tanzte die neue Tollität, die sein Geld bei der Firma H&M in Elspe verdient, in der Prinzengarde und „heute müssen sie auf mich aufpassen.“

Neuer Prinz kennt sich auf der Bühne aus

Sohn Luc ist aktuell einer der Gardisten, die nun ein Auge auf den Papa werfen müssen. Sohn Fynn war 2017 Kinderprinz in Rönkhausen. Mutter und Ehefrau Silke tanzte nicht nur in der Funkengarde, sie gründete auch die Mini-Prinzengarde.

Für den neuen Prinz ist auch die Bühne kein unbekannter Raum, denn er ist aktiver Schauspieler im Theaterclub Rönkhausen. Außerdem gibt er als Hauptmann der St.-Antonius-Schützenbruderschaft das Kommando. „Und dann ist da mein Kegelclub ,Just for Fun’ nicht zu vergessen“, legte der FC-Bayern-Fan noch einen nach.

Programm von Rönkhausern für Rönkhauser

Anschließend startete ein buntes Programm mit dem Auftritt der Mini-Funkengarde. In der Bütt waren „Die Kastenwagenfahrer“, Cilly Alperscheid und der „twerse Lümmel“. „Aber, und darauf sind wir sehr stolz“, so Sitzungspräsident Jens Nagel, „am heutigen Sonntag bieten wir zum größten Teil ein Programm von Rönkhausern für Rönkhauser.“

Dazu gehörten natürlich die Mini-Prinzengarde, die No Limits, die Sunflowers, die Funkengarde, der Mädchen Tanzkreis, die Bordsteinschwälbchen und die Prinzengarde. Abgerundet wurde das Programm durch Kölsch Connection und stimmungsvolle Karnevalshits, natürlich zum Mitsingen und Mitfeiern.

Ausgezeichnet wurden Reinhold „Flipper“ Schulte für 40 Jahre Prinzenwürde und vor 25 Jahren regierte Peter Huss über das Rönkser Narrenvolk.