Ruhr-Sieg-Strecke: Vollsperrung B 517 bei Kirchhundem kommt

Die Verkehrsteilnehmer auf der B 517 zwischen Kirchhundem und Welschen Ennest müssen weiterhin ein paar Minuten länger einplanen, denn ein Ende der Brückenbauarbeiten der Deutschen Bahn AG im Bereich Heidschott ist nicht in Sicht und die halbseitige Sperrung der Straße wird anhalten. Im Juli ist gar eine zeitweise Vollsperrung der Straße geplant. Der Grund sind Probleme mit der Gründung bei einem der beiden Brückenbauwerke, doch dies scheint nicht das einzige Problem zu sein.

Bereits im Oktober 2018 begann die Bahntochter DB Netz AG mit dem Neubau von zwei Eisenbahnbrücken über den Olpebach. Zunächst wurde mit großem Aufwand eine Baustraße durch den Wald erstellt, damit die beauftragten Unternehmen mit schwerem Gerät an die Bahntrasse heranfahren können.

Technische Umplanung

Dann wurde der Olpebach verrohrt und der Einbau von zwei Behelfsbrücken vorbereitet. Während des Winters ruhten die Arbeiten, bevor es im Frühjahr 2019 wieder losging. Laut Bahn sollten im April letzten Jahres die Brückenhauptarbeiten gestartet und Behelfsbrücken eingebaut werden, im Oktober diese wieder entfernt und neue Stahlbrücken für den Dauerbetrieb eingehoben werden. „Nach Abschluss der Hauptarbeiten ist die Inbetriebnahme der beiden Brücken für Oktober 2019 vorgesehen“, teilte die Bahn in Düsseldorf damals mit. Doch daraus wurde nichts. Zwischenzeitlich wurden die Bauarbeiten wieder gestoppt, dann ließ die Bahn im August ein zuvor erworbenes Wohnhaus zwischen der Bahntrasse und B 517 abreißen.

Als Grund für die Verzögerung nennt die Bahn „notwendige technische Umplanungen“. „Im Bereich der Fundamente hat die DB teils felsigen Baugrund vorgefunden. Das hat eine Anpassung der Gründungsplanung notwendig gemacht. Da außerdem die neue Brücke innerhalb von nur einer Sperrpause in sogenannter offener Bauweise errichtet wird, musste die Gründung auch unter Berücksichtigung der notwendigen Wasserhaltung der Olpe angepasst und optimiert werden“, so eine Bahnsprecherin. Dies stehe aber in keinem Zusammenhang mit der Standsicherheit der bestehenden Brücke: „Sie ist sicher.“

Zeitweise Vollsperrung

Deshalb hat die Bahn vor einigen Tagen wieder mit umfangreichen Tiefbauarbeiten auf der Baustelle begonnen, die jetzt aber von einem anderen Unternehmen ausgeführt werden als anfangs. Zu Gerüchten, dass sich die Bahn mit dem ersten Auftragnehmer im Streit über ausstehende Zahlungsverpflichtungen überworfen haben soll, hält sich das Unternehmen bedeckt. Man werde sich an Spekulationen über Verträge mit beauftragten Firmen nicht beteiligen. Grundsätzlich gelte: Selbstverständlich bezahlt die Deutsche Bahn erbrachte Leistungen durch beauftragte Firmen.

Wie schon im letzten Jahr muss der Olpebach noch einmal verrohrt werden, bevor die eigentlichen Brückenarbeiten beginnen können. Und das soll in den nächsten Wochen passieren. Während die Bundesstraße B 517 bereits jetzt teilweise halbseitig gesperrt ist und Ampeln den Verkehr regeln, müssen sich die Verkehrsteilnehmer voraussichtlich im Juli mit einer zeitweisen Vollsperrung zu rechnen sein Auch Bahnkunden müssen sich wiederum auf Behinderungen einstellen.

Wegen der Bauarbeiten muss die Ruhr-Sieg-Strecke voraussichtlich in der Zeit von Donnerstag, 16. bis, Donnerstag, 23. Juli, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Voraussichtlich wird dann auf dem Streckenabschnitt wieder Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Bauende erst 2021

„Der Abschluss der restlichen Arbeiten ist für Anfang 2021 vorgesehen“, teilt die Bahn mit. Wenn nichts dazwischen kommt. Über die Investitionskosten für die Komplett-Erneuerung der beiden Brücken machte die Deutsche Bahn AG keine Angaben, auch nicht über die Mehrkosten durch die Umplanung.