Saalhausen: Tolle Stimmung beim Rosenmontagszug

„Wetter“ oder „Regen“, diese beiden Wörter kommen im Wortschatz auch der Saalhauser Narren nicht vor. Während anfangs das Publikum beim Rosenmontagszug die Regenjacken noch etwas dichter zuzog, schien das die mehr als 300 Zugteilnehmer überhaupt nicht zu interessieren. Gute Laune und fröhliche Gesichter und eine klasse Stimmung herrschte auf den 10 Großwagen und in den mehr als 20 Fußgruppen. Und diese schien sich nach und nach auf die vielen Zuschauer zu übertragen. „Es wird auf jeden Fall besser als am Sonntag“, so Martin Hein, Zugkommentator und Roten Funken-Präsident Martin Hein, der sich vor Start des Zuges um 15.11 Uhr in aller Ruhe noch ein Bierchen gönnte.

Wetterbesserung

Und weil der Liebe Gott die Roten Funken einfach in sein Herz geschlossen hat, schlossen sich auch nach einer guten, halben Stunde die Regenschleusen, und alle, ob Zuschauer oder Teilnehmer, konnten den närrischen Lindwurm durch den Ort noch mehr genießen.

Denn zu sehen gab es einiges. Die 60 Wagenbauer unter Leitung von Vorjahresprinz Volker Daus hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und jede Menge Holz und Draht verbaut. „Wir reisen um die Welt, wie es uns gefällt“, hieß das weitgefasste Sessionsmotto, das die Wagenbauer und Fußgruppen auf unterschiedlichster Weise interpretierten. Wie zum Beispiel der Musikverein Saalhausen, der in seinem 175-jährigen Jubiläumsjahr in diesem Jahr nach New York reist und vorab die Freiheitsstatue nach Saalhausen bugsierte. Sehenswert war auch der Jägermeisterhirsch, der mächtig Rauch ausblies und der Max-und- Moritz-Wagen der Gruppe „Baun´ mal wal“, auf dem die beiden Schelme unentwegt Brathähnchen angelten.

Liebe zum Detail

Aber auch die Fußgruppen bewiesen einmal mehr große Kreativität und Liebe zum Detail. Die Gruppe „Bandsalat“ hatte sich den früheren Musikkassetten gewidmet („Wir sind die Jecken mit Bandsalat und haben stets nen Schnaps parat“) bis zur Ahoi Brause und den Weihnachtselfen, die Themen waren nahezu grenzenlos. Aber eins hatten alle gemeinsam, eine tolle Stimmung in der Truppe. Und die setzte sich nach dem närrischen Lindwurm im Kur- und Bürgerhaus fort, wo die Narren mit ihren Gästen noch bis spät in den Abend weiter feierten.